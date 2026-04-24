Villageriz de Vidriales aprueba la tasa por concesión de columbarios
La tarifa se establece en 584,85 euros por unidad, con un plazo de 75 años, prorrogable
El Ayuntamiento de Villageriz de Vidriales ha elevado a definitivo el acuerdo para regular la tasa por la concesión de columbarios en el cementerio municipal, tras finalizar el periodo de exposición pública sin reclamaciones. La ordenanza fija que el hecho imponible es la concesión de estos espacios para depositar cenizas de personas fallecidas tras la cremación.
La tarifa se establece en 584,85 euros por unidad, con un plazo de 75 años, prorrogable. La obligación de pago nace con la solicitud. El texto contempla exenciones en casos de beneficencia o mandato judicial y regula supuestos de abandono o ruina, que pueden implicar la caducidad de la concesión.
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