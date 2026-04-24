La Torre del Valle logra financiación para la creación de un centro de oficios en la antigua iglesia, tras años de tramitación

El Ayuntamiento de La Torre del Valle, propietario del antiguo inmueble eclesiástico de La Asunsión cedido en 2020 por el Obispado de Astorga en estado ruinoso, mantiene en marcha dos líneas de actuación para su recuperación: la consolidación de la espadaña de la antigua construcción y su futura transformación en un centro de formación vinculado a oficios artesanales.

En el caso de la espadaña, elemento considerado clave en la identidad del municipio, el Ayuntamiento planteó hacer las actuaciones por fases con el fin de poder lograr más fácilmente financiación para ello. Ahora busca alternativas para financiar una primera fase de intervención después de que se negara a través del Fondo de Cohesión, en el que participan Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora. Paradógicamente, el Ayuntamiento cuenta ya con la aprobación de una segunda fase dentro del Plan Municipal de Obras de la Diputación, destinada a la intervención estructural.

La prioridad municipal sigue siendo la consolidación de los elementos pétreos de la espadaña de la antigua construcción, un elemento patrimonial que el equipo de gobierno considera simbólico para el municipio.

La espadaña de la antigua iglesia de La Torre del Valle. / E. P.

En paralelo, el Ayuntamiento ha logrado una concesión provisional de 290.000 euros a través del programa de fondos europeos Minerva, enmarcado en los Next Generation, destinada a la creación de un centro de formación no reglada en oficios artesanales.

Este proyecto ha pasado por varias fases administrativas y técnicas en los últimos años, de la mano de la anterior alcaldesa, Alicia Nefzi. El Ayuntamiento presentó una primera solicitud que no fue finalmente concedida. Y, en la actualidad, trabaja con una nueva propuesta. La actuación permitiría abordar trabajos urgentes de consolidación del edificio, con el objetivo de frenar su deterioro y garantizar su estabilidad estructural.

Según la información municipal, el proyecto cuenta con una memoria técnica pero no dispone aún de proyecto constructivo completo, aunque sí cuenta con estudios previos, incluido un informe arqueológico, y documentación preparatoria para activar la licitación en cuanto se confirme la financiación.

Proyecto "Arte contra el olvido"

Esta iniciativa se plantea como complemento al Centro de Visitantes del proyecto “Arte contra el olvido”, con el que cuenta el municipio y con el objetivo de generar actividad formativa y económica en el pueblo que pueda contribuir a fijar población.

Centro de Visitantes de La Torre del Valle. / E. P.

Desde el Ayuntamiento reconocen la complejidad administrativa de estas convocatorias europeas y para gestionar una iniciativa de 290.000 euros cuando el presupuesto municipal es de 120.000, pero mantienen su intención de seguir adelante con la rehabilitación de un inmueble que, tras su cesión en 2020, permanece como uno de los principales retos patrimoniales del municipio.