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Coomonte saca a información pública el proyecto de cubierta para maquinaria

El proyecto previsto en la calle Villaferrueña cuenta con un presupuesto base de licitación de 21.800 euros, IVA incluido.

Casa Consistorial de Coomonte.

Casa Consistorial de Coomonte. / .

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Coomonte ha aprobado de forma inicial la memoria de la obra para la construcción de una cubierta destinada al techado de maquinaria y vehículos municipales. La actuación se ubicará en la calle Villaferrueña, número 9, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 21.800 euros, IVA incluido.

La aprobación se ha realizado mediante decreto de Alcaldía Se abre plazo para la presentación de alegaciones o reclamaciones por parte de los interesados, que deberán dirigirse al Ayuntamiento. En el caso de que no se registre ninguna alegación el proyecto quedará aprobado de forma definitiva sin necesidad de nuevos trámites.

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