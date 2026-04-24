Benavente se convierte en capital de la danza urbana: así será el Hometown Urban Dance
El Teatro Reina Sofía acoge este sábado una competición con de estilos urbanos, organizada por la bailarina Mónica Peña y Christian Casas, con premios que superan los 2.200 euros y jurado profesional de ámbito nacional
Benavente acoge este sábado 25 de abril una de las citas más esperadas para los amantes de la danza urbana. El Teatro Reina Sofía será el escenario del festival-competición Hometown Urban Dance, un evento que reunirá a bailarines y bailarinas de distintos puntos de la geografía nacional en una jornada dedicada por completo a la cultura urbana.
Organizado por la bailarina y coreógrafa profesional benaventana Mónica Peña junto a Christian Casas, el certamen está abierto a múltiples disciplinas como Hip Hop, Breaking, Krump, Popping, Locking, House, New Style, New Jack Swing, Waacking, Voguing, Dancehall, Afro y Commercial Dance, consolidando una propuesta amplia dentro del panorama de la danza urbana.
Categorías y desarrollo del evento
La competición se estructura en diferentes categorías por edades y formatos:
- Baby (2017-2022)
- Infantil (2014-2016)
- Junior (2011-2013)
- Youth (2008-2010)
- Absoluta (2007 y anteriores)
- Premium (1991 y anteriores)
- Mini parejas (2012-2018)
- Parejas y solista (2011 y anteriores)
Cada categoría contará con entre 4 y 23 participantes en grupos, además de las modalidades específicas de solista (1 bailarín/a) y parejas (2 bailarines/as).
El evento se desarrollará en dos sesiones:
- Sesión de mañana 1: Baby, Infantil y Mini parejas
- Sesión de mañana 2: Junior y Solista
- Sesión de tarde 1: Youth y Premium
- Sesión de tarde 2: Absoluta y Parejas
Premios: más de 2.200 euros en juego
El certamen repartirá trofeos y medallas en todas las categorías, además de premios económicos en las modalidades superiores. En total, la dotación en metálico asciende a 2.225 euros.
- Junior: 200€, 100€ y trofeo
- Youth: 300€, 150€ y trofeo
- Absoluta: 500€, 300€, 100€ y trofeo
- Premium: 200€ y trofeo
- Parejas: 150€, 75€ y trofeo
- Solista: 100€, 50€ y trofeo
Las categorías Baby, Infantil y Mini parejas recibirán trofeo y medallas, destacando además un incentivo adicional en Baby con inscripción gratuita para la edición 2027.
Jurado profesional e imparcial
El jurado estará formado por tres profesionales nacionales reconocidos por su trayectoria en danzas urbanas:
- Claudia Riera, reconocida bailarina en España. Actualmente forma parte del elenco de bailarines de Aitana, pero también ha bailado con artistas como Abraham Mateo, Chanel. La conocimos en Fama a Bailar y prosiguió su carrera como bailarina profesional acompañando a Lola Índigo desde sus inicios, en sus giras y videoclips.
- Arenow, bailarían y coreógrafo. Ha impartido clases y ejercido de jurado a nivel nacional e internacional en países como Ucrania, Rusia o Polonia. Coreógrafo del grupo Souldiers, ganadores en tres ocasiones en WOD y como bailarín lo hemos visto con Dua Lipa, Bad Gyal o Yandes.
- Leire Dallas ha desarrollado un movimiento muy personal. Ha trabajado con artistas como Bad Gyal, Lia Kali, Nicki Nicol, Rels B, Tiago PZK o Natalia Lacunza. Es parte del elenco de bailarines en las galas y giras de Operación Triunfo.
La organización subraya que la decisión del jurado será inapelable y que ningún juez podrá evaluar a grupos con los que tenga vinculación directa.
El certamen se rige bajo criterios de dedicación, experiencia, pasión y profesionalidad, valores que también definen el perfil de los integrantes del jurado 2026.
Cómo se puntúa la competición
Cada miembro del jurado puntuará de forma individual a cada grupo, pareja o solista. La nota final será la suma de todas las valoraciones, con un máximo de 40 puntos:
- Técnica (0-10): ejecución, limpieza, sincronización, transiciones y uso del espacio
- Estilo y expresión (0-10): actitud, presencia escénica y capacidad de transmisión
- Creatividad/originalidad (0-10): puesta en escena, innovación y vestuario
- Impresión global (0-10): valoración general de la actuación
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