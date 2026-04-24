El Aula Arqueológica Las Labradas, en Arrabalde, reabre para impulso del turismo y la actividad económica

El Aula Arqueológica de Las Labradas, en Arrabalde, abre de nuevo sus puertas este viernes 24 con el objetivo de consolidar el turismo arqueológico como herramienta de desarrollo local en la comarca de Benavente. El Ayuntamiento refuerza así su apuesta por la difusión del patrimonio, con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora, que contribuye a la financiación del proyecto dentro de un presupuesto global de 10.000 euros destinado a sostener la actividad durante seis meses.

La actividad retoma su marcha tras una temporada en la que el recurso ha ido consolidando su presencia en el mapa turístico comarcal. El último año se rozaron las 1.000 visitas, con un incremento progresivo de grupos escolares y visitas organizadas, especialmente procedentes de centros educativos de la comarca y de otras provincias, impulsadas en gran parte por el contacto directo y el boca a boca.

El alcalde, Alejandro Alija, subraya que la iniciativa no solo permite divulgar el patrimonio arqueológico, sino que también contribuye a generar actividad económica en el municipio y su entorno.

Arrabalde, Ruta a Las Labradas. / Eva Ponte

"Queremos dar vida a los pueblos. Arrabalde tiene este patrimonio arqueológico y tenemos que impulsarlo para las visitas, porque en torno a ellas se pueden generar nuevos negocios que asienten población en la zona", señala. "Cada pueblo tiene su encanto y sus cosas, pero creo que Arrabalde, tanto con el castro como con el Aula, la naturaleza, las zonas de escalada que tenemos, es muy interesante y que apetece mucho venir. Es uno de los pueblos más bonitos de la comarca de Benavente".

¿Cuándo se puede visitar?

El espacio podrá visitarse de miércoles a domingo, en horario de mañana de 9 a 13 horas, y con apertura también por la tarde, de viernes a domingo, de 16 a 20 horas. Hay posibilidad de realizar visitas guiadas al Castro de Las Labradas con arqueólogos de Zamora Protohistórica y para ello se deben concertar previamente, mientras que el aula puede visitarse libremente dentro del horario de apertura. Los grupos de más de diez personas cuentan además con acceso gratuito a estas rutas guiadas, gracias al apoyo económico de Diputación Provincial.

En este sentido, Arrabalde complementa su oferta con un abanico de recursos vinculados al turismo natural y activo que refuerzan la experiencia del visitante. Destaca una zona de escalada deportiva distribuida en seis sectores —Peña Sorda, Jóvenes Guerreros, Cara del Trasgu, Peña la Pipa, Arracada de Oro, Ocaso y Extramuros—, además de rutas de cicloturismo entre pinares y encinares y distintos itinerarios de senderismo que atraviesan parajes de gran valor paisajístico.

Muralla occidental del castro astur Las Labradas de Arrabalde. / Eva Ponte

El propio aula se convierte en el eje interpretativo del yacimiento, al representar el modo de vida de los astures que habitaron el Castro de Las Labradas a finales de la Edad del Hierro. El espacio cuenta con reproducciones de piezas arqueológicas, textos e ilustraciones explicativas y un recorrido didáctico por viviendas y talleres de la época. También una maqueta del castro y reproducciones de objetos que completan la exposición, que en 2024 fue renovada con mejoras y nuevas recreaciones.

Ruta Arqueológica por los valles del Tera, Eria y Vidriales

La estrategia de impulso turístico va más allá del ámbito local. Arrabalde fue el promotor de una Ruta Arqueológica por la zona del Tera, Eria y Vidriales, una nueva Ruta Arqueológica, que agrupa a nueve municipios, tras la incorporación de Brime de Urz a un proyecto que inicialmente contaba con ocho localidades.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial, se presentará en Zamora en las próximas semanas y busca estructurar una oferta conjunta que permita al visitante recorrer distintos enclaves y ampliar su experiencia en la zona. El proyecto pretende reforzar la promoción del patrimonio como herramienta frente a la despoblación y como vía para generar oportunidades económicas en el medio rural.

El itinerario recorre además de los hitos visitables en Arrabalde, otros puntos estratégicos: