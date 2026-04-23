"Cada libro, una semilla", la iniciativa del AMPA de Las Eras, en Benavente, para el Día del Libro

“Cada libro, una semilla” con este lema la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Las Eras de Benavente ha querido celebrar el Día de la Tierra (que se conmemoraba ayer) y el Día del Libro (que se conmemora hoy). La iniciativa ha consistido en el intercambio de semillas por libros y juguetes.

El objetivo principal de esta actividad es fomentar la lectura y, al mismo tiempo, promover la conciencia medioambiental entre el alumnado. Gracias a esta propuesta, se han reunido numerosos libros destinados a ampliar y enriquecer las zonas de lectura del centro educativo.

Semillas donadas por el vivero Asprosub Virgen de la Vega. / E. P.

La participación ha sido todo un éxito, según explica la asociación, ya que se han superado las 70 macetas entregadas, “lo que refleja la gran implicación del alumnado y sus familias”. Desde el AMPA destacan que están “muy satisfechas con la acogida de la actividad y la respuesta de la comunidad escolar”.

Iniciativa para fomentar la lectura y el cuidado del medio ambiente. / E. P.

Las semillas y las macetas son donación del vivero de Asprosub Virgen de la Vega de Benavente, entidad que ha colaborado estrechamente con el AMPA, mientras que este último se encargó de proporcionar la tierra necesaria para llevar a cabo la actividad.

El AMPA de Las Eras traslada un especial agradecimiento a todas las familias por su implicación y participación, así como a Asprosub, a personas externas a la comunidad educativa que también han querido colaborar y a la Librería de Ángela, que ha aportado un lote de libros.