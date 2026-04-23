Un investigador de Benavente despierta vocaciones científicas entre los jóvenes

“Voluntariado por la Ciencia” es el programa desarrollado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que ha permitido al investigador benaventano Pablo Miñambres Barrio compartir su conocimiento y pasión con los alumnos del colegio Virgen de la Vega y el IES Los Sauces.

El programa cuenta con personas entusiastas y con formación biomédica, como es el caso de Pablo Miñambres, que quieren transmitir su pasión por la ciencia a los demás. Este voluntariado ofrece la oportunidad de ayudar a acercar la ciencia a la sociedad, a través de charlas, talleres y otras actividades divulgativas, que tienen como objetivo poner en valor la investigación en cáncer y despertar el interés por la ciencia en niños y adultos.

Esta semana ha estado en Benavente, en los dos centros donde se formó académicamente en sus inicios. Durante las sesiones con alumnos de 4º de la ESO y Bachillerado ha acercado conceptos complejos, utilizando metáforas “sencillas”. Desde los oncogenes y los genes supresores, hasta la inmunoterapia y los anticuerpos monoclonales, según explica. Pero, sobre todo, “he querido transmitirles la medicina que está por venir: la medicina de las 4P (predictiva, preventiva, personalizada y participativa)”, gracias a avances como la biopsia líquida, los gemelos digitales y las terapias de vanguardia como la inmunoterapia (PD-L1) y las células CART.

Pablo Miñambres durante las sesiones de divulgación científica en Benavente. / .

Algo que ha sido fundamental en las sesiones realizadas y que ha transmitido a los alumnos y alumnas son los factores de riesgo del cáncer y la importancia de los programas de cribado. También que “el papel que esta generación tendrá en alcanzar el objetivo de la AECC para 2030, una supervivencia del 70% a los 5 años del diagnóstico”, explica y añade que “la inversión en ciencia es, en última instancia, una inversión en vida”.

La experiencia que pretende despertar vocaciones científicas ha servido para que el alumnado conozca de la mano de Miñambres las oportunidades reales que existen para iniciarse en la investigación. En este sentido, las becas de la AECC y la labor que hacen en el grupo de investigación con la que este investigador colabora son clave.

Pablo Miñambres durante las sesiones de divulgación científica en Benavente. / .

Desde la AECC y del Colegio Virgen de la Vega y el IES Los Sauces, han agradecido la extraordinaria acogida de esta iniciativa. La disposición del profesorado y la actitud participativa del alumnado consolidan a Benavente como un referente en la divulgación científica, demostrando que la mejor forma de combatir la enfermedad es a través de la educación y el apoyo a nuestros jóvenes talentos locales.