Declaran fallidas más de 200 deudas tras agotar todas las vías de cobro en Benavente

La Tesorería municipal ha declarado fallida una amplia relación de deudas municipales, todas ellas tramitadas en vía ejecutiva y correspondientes a importes inferiores a 600 euros y hasta 3.000 euros.

Tras constatar la imposibilidad de cobro y la ausencia de responsables solidarios o subsidiarios, la Tesorería ha acodado declarar fallidos los créditos incluidos en ambos decretos, que suman más de 29.000 euros correspondientes a tributos como vehículos, bienes inmuebles, tasas de animales, vados, agua, basura, inspecciones y otros conceptos municipales.

La decisión se justifica en que se han llevado a cabo todas las actuaciones previstas en el procedimiento de recaudación, comenzando por la emisión y notificación de la providencia de apremio una vez vencido el periodo voluntario de pago.

Comprobación de saldos

Entre las gestiones realizadas figura la solicitud de información a entidades bancarias y a organismos competentes para comprobar la existencia de saldos, sueldos, salarios o pensiones susceptibles de embargo, actuaciones que resultaron negativas o únicamente con resultados parciales, según consta en los expedientes.

También se verificó la inexistencia de devoluciones tributarias embargables y se intentó el embargo de créditos a corto plazo, solicitando informes a los servicios municipales correspondientes, que confirmaron que ninguno de los afectados era acreedor del Ayuntamiento por contratos, licitaciones o actos jurídicos en vigor o próximos a formalizarse.

En los expedientes con deudas de mayor cuantía dentro del límite permitido, se consultó al servicio de índices de Madrid, obteniéndose igualmente un resultado negativo, lo que impedía continuar con nuevas actuaciones de embargo.