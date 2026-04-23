Benavente plantea aumentar la inversión municipal de la reforma de la Plaza Virgen de La Vega para atraer empresas

Las áreas de Urbanismo e Intervención del Ayuntamiento de Benavente estudian una solución a la falta de licitadores para el proyecto de renovación de la Plaza Virgen de la Vega. “Se está estudiando la posibilidad de incrementar la aportación municipal en más de 90.000 euros, con el objetivo de relanzar la licitación con garantías, asegurar la viabilidad del proyecto y atraer empresas, todo ello con rigor, legalidad y responsabilidad”, señalan desde el Ayuntamiento.

La Plaza Virgen de la Vega sigue siendo una prioridad para el Equipo de Gobierno y, asegura, “se ejecutará con rigor técnico, viabilidad económica y total transparencia. Benavente no necesita alarmismo ni política de trinchera. Necesita responsabilidad, gestión seria y respeto por la inteligencia de sus vecinos”.

Ante las críticas de IU por la gestión urbanística del Equipo de Gobierno, la Concejalía de Disciplina Urbanística rechaza de manera “tajante” las acusaciones de la coalición de izquierdas, tras conocerse que el proceso de licitación para la renovación de la Plaza Virgen de la Vega ha quedado desierto.

“La realidad es muy clara. Ninguna empresa presentó oferta dentro del plazo establecido. Y esto no responde a ninguna supuesta incapacidad municipal, sino a una situación estructural del sector de la construcción a nivel nacional que está afectando a licitaciones públicas en ayuntamientos de toda España”, señalan desde el Ayuntamiento.

Pasarela de acceso a la Plaza Virgen de la Vega. / Eva Ponte

Para la Concejalía “ocultar este contexto es engañar”. Y considera que el comunicado de IU “vuelve a evidenciar sus viejos tics” que asegura son “ruido, exageración y datos falsos”. En este sentido explica que la subvención de la Diputación Provincial de Zamora para la Plaza Virgen de la Vega no es de 500.000 euros, sino de 300.000 euros. El resto, hasta completar la inversión, procede de fondos municipales. “El Ayuntamiento puede aportar esos fondos gracias a una gestión económica responsable, sin recurrir a préstamos, justo lo contrario de lo que hizo Izquierda Unida durante sus años de gobierno. Hoy, con una situación económica compleja y con una subida brutal de costes, este equipo de gobierno no solo mantiene la estabilidad, sino que reduce deuda y sigue invirtiendo. Esa es la diferencia entre gestionar y hacer propaganda, que es lo único que saben hacer los responsables de IU”.

Plaza Virgen de la Vega de Benavente / E. P.

Para el Equipo de Gobierno exigir que otras administraciones cubran cualquier ajuste sin respaldo técnico ni jurídico “es una muestra evidente de desconocimiento”. Explica, además, que “los proyectos municipales se redactan con rigor técnico, conforme a la normativa y por profesionales cualificados que cuando se redactó el proyecto ya contemplaron subidas de costes sobre precios actualizados e incluso de obras que se están ejecutando actualmente en Benavente. Que no haya concurrencia no refleja fallo alguno en la planificación, sino la prudencia del sector ante un mercado volátil”.

El equipo de gobierno reprocha a IU que dé lecciones de gestión cuando aún persisten las deficiencias de la Plaza de San Francisco, ejecutada bajo su mandato. Además, rechazan las acusaciones de “servilismo” y “clientelismo”, subrayando que nunca antes la Diputación destinó tantos recursos a Benavente. Consideran que IU distorsiona la realidad y apuntan a dos opciones: desconocimiento de la gestión pública o manipulación consciente de los datos.