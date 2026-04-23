Adjudicado por un canon anual de 1.005 euros, el uso privativo del Merendero de las Pavas en Benavente
La concesión se otorga al único licitador, por un periodo de dos años y la posibilidad de prorrogarlo otros dos años más
El Ayuntamiento de Benavente ha adjudicado la concesión privativa del bien de dominio público del Merendero del Prado de las Pavas al único licitador presentado al proceso administrativo, Igarki Morezuelas.
El importe de adjudicación se cifra en un canon anual de 1.005 euros y la concesión será por un plazo de 2 años con posibilidad de prórroga por dos años más, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato. Las prórrogas deberán de ser expresas, debiendo recaer resolución expresa por el órgano de contratación. La ejecución del contrato no podrá interrumpirse ni aun por cumplimiento del término, siendo obligatoria para el adjudicatario su continuidad en las mismas condiciones hasta su sustitución por el Ayuntamiento.
El devengo se producirá a partir de la formalización del contrato. El 30 % del abono del canon anual se efectuará en el momento de la firma del contrato, y el otro 70 % a la finalización de la temporada estival. Cualquier mejora que realice el Ayuntamiento, y que conlleve la ampliación de la superficie de las instalaciones objeto del contrato, será repercutida en el canon estipulado, mediante un incremento del mismo que será directamente proporcional a la superficie ampliada.
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