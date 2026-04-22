Zamora en Pie abre en Castrogonzalo el frente contra las plantas de biogás en el eje de la N-630

La plataforma Zamora en Pie ofrecerá el próximo día 30 de abril una charla informativa en Castrogonzalo sobre las plantas de biogás o biometano proyectadas en la comarca, en la que abordará, bajo el lema “Verdades y mentiras”, el impacto de este tipo de instalaciones. El acto se celebrará a las 19.30 horas en el Local de Convivencia de la Plaza Mayor de Castrogonzalo y se presenta como una convocatoria abierta a los vecinos por “la importancia de los temas a tratar”.

La charla se desarrollará en el municipio donde aparentemente se proyecta una de las plantas de biogás o biometano que la Junta de Castilla y León tiene en tramitación en la provincia de Zamora. En un radio de apenas nueve kilómetros, en el eje de la carretera nacional N‑630, se localizarían otras dos instalaciones más, lo que elevaría a tres el número de proyectos en estudio entre Castrogonzalo y Santovenia.

La iniciativa de Castrogonzalo se enmarca en la actividad de la plataforma Stop Biogás Comarca de Benavente, recientemente constituida, que impulsa esta primera acción de prevención y contestación social frente a la implantación de plantas de biogás y biometano en la comarca.

Sin apenas información

Biogás Zamora, que mantiene una “fuerte lucha” contra lo que considera falta de transparencia de la Junta de Castilla y León en la tramitación de los proyectos de biogás y biometano, cita expresamente los previstos en los términos municipales de Castrogonzalo, Castropepe y Santovenia, de los cuales, según su versión, apenas se tiene información pública detallada en el caso de los dos primeros.

El proyecto promovido en Castropepe, según ha podido saber este periódico, está impulsado por la sociedad limitada Fuentegas del Álamo. Esta mercantil tiene como administrador único inicialmente, y desde hace un mes como administrador solidario, a Marcial Rodríguez San Gregorio, empresario zamorano vinculado a otras cuatro sociedades creadas en el ámbito del sector energético, directa o indirectamente: Norton Dos Ibérica SL, Fotovoltaica Fuentita 2020 SL, Compost El Primer Paso SL y Servienergias Hersan SL.

La sociedad Fuentegas del Álamo se suma así a un entramado empresarial ligado a proyectos de biogás, biometano, energía fotovoltaica, compostaje y servicios energéticos. Norton Dos Ibérica SL está asociada a una planta de biogás; Fotovoltaica Fuentita 2020 SL se orienta a la energía solar fotovoltaica; Compost El Primer Paso SL se vincula al tratamiento y valorización de residuos orgánicos; y Servienergias Hersan SL se relaciona con servicios energéticos, según la información disponible.

En el caso de Norton Dos Ibérica SL, la plataforma Stop Biogás Zamora, Ecologistas Zamora y vecinos de Jambrina formularon una denuncia después de que se iniciaran obras sin licencia ambiental para la instalación de una planta de biogás en el término municipal de Peleas de Abajo. A raíz de esa denuncia se abrió un proceso judicial en el Juzgado de Instrucción número 4 de Zamora por la posible comisión de delitos medioambientales, procedimiento que finalmente fue archivado.

Una charla sobre las plantas de biogás de Zamora en Pie en la Encomienda. / J. A. G.

La documentación oficial de la Junta de Castilla y León recoge que en la provincia de Zamora hay en tramitación múltiples proyectos de valorización de residuos orgánicos para la producción de biogás o biometano, compost y abonos orgánicos. Entre ellos figuran instalaciones en Algodre, Barcial del Barco, Castrogonzalo, Cerecinos de Campos, Coreses, El Cubo de la Tierra del Vino, Granja de Moreruela, Peleas de Abajo, San Cebrián de Castro, Santa Clara de Avedillo, Santovenia y Toro, con distintos estados de tramitación administrativa.

En el caso concreto de Castrogonzalo, la Junta tramita una “instalación de producción de gas (biometano) de origen renovable y compost a partir de residuos agroalimentarios y ganaderos”, con solicitud registrada el 14 de noviembre de 2024. En Santovenia figura una “planta de valorización de residuos orgánicos (agrícolas, ganaderos e industria agroalimentaria) a biometano y fertilizantes orgánicos y compost”, con solicitud de 8 de mayo de 2024, mientras que en otros municipios se tramitan plantas de digestión anaerobia, gestión de residuos y producción de gas renovable.

Según los datos difundidos por Stop Biogás Zamora, en la provincia se habrían presentado más de 40 proyectos de plantas de biogás, de los cuales al menos 15 se encontrarían ya en fase de tramitación, de acuerdo con manifestaciones atribuidas al consejero de Medio Ambiente. Entre los municipios citados se encuentran Algodre, Barcial del Barco, Castrogonzalo, Cerecinos de Campos, Coreses, El Cubo de la Tierra del Vino, Granja de Moreruela, Peleas de Abajo, San Cebrián de Castro, Santa Clara de Avedillo, Santovenia, Toro, Villardondiego y Matilla la Seca.

Los colectivos contrarios a estas instalaciones advierten de que hasta estas plantas podrían llegar “millones de toneladas” de purines, residuos industriales, lodos de depuradora y residuos ganaderos, incluidos animales muertos por enfermedad y otros subproductos. Según sus cálculos, todo ese material, una vez tratado en las plantas de biogás, se quedaría en forma de digestato en los suelos de la provincia, con capacidad suficiente, en su estimación, para cubrir amplias superficies agrícolas.

La convocatoria de Zamora en Pie en Castrogonzalo se presenta como el primer acto público de una ofensiva organizada en la comarca de Benavente frente a la concentración de proyectos de biogás y biometano en un corredor reducido. La plataforma pretende exponer la información disponible sobre los expedientes en tramitación, el mapa de plantas previstas y las implicaciones que, a su juicio, pueden tener para el territorio, en un contexto de creciente número de iniciativas de valorización de residuos orgánicos en la provincia.