Subdelegación habilitará la parada de autobús en la carretera de Castropepe

Subdelegación de Gobierno tiene previsto posibilitar la parada de autobuses para facilitar el viaje en este medio a los vecinos de Castropepe. El subdelegado que visitaba este martes el pueblo, Ángel Blanco, explicaba que "la parada de autobuses que tenían, ya desde el 2012 no han vuelto a parar en la carretera porque hay dudas, por lo que vamos a dotar un apeadero donde pueda parar el transporte público", explicó Blanco.

Era el autobús el que posibilitaba a los vecinos de este pueblo desplazarse a Benavente y Zamora, pero desde 2012 no se detiene frente al pueblo. Y es que aunque había habilitada una zona donde esperar el autobús a modo de apeadero, lo cierto es que no hay carriles de deceleración ni aceleración en los márgenes de esta carretera.

Según explicaron en su momento los vecinos el conductor del servicio comenzó a recibir multas por parar en esa zona, por lo que dejó de hacerlo y desde entonces cada uno busca el modo de salir del pueblo "como puede".