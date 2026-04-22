La remodelación de la Plaza Virgen de la Vega queda desierta al no presentarse ninguna oferta

La licitación de las obras de remodelación de la Plaza Virgen de la Vega de Benavente ha quedado desierta tras finalizar anoche el plazo de presentación de ofertas sin que se haya registrado ninguna propuesta por parte de empresas interesadas. La convocatoria contemplaba la ejecución del proyecto de renovación integral de este espacio público, aprobado por la Junta Local de Gobierno con un presupuesto de 499.999,99 euros.

La mesa de contratación deberá reunirse ahora para declarar oficialmente desierta la licitación, en cumplimiento del procedimiento administrativo previsto, Este órgano será el encargado de dejar constancia formal de la ausencia de ofertas y de activar los pasos necesarios para la eventual reanudación del proceso.

Según la Concejalía de Contrataciones, las empresas sondeadas durante el proceso previo consideraban que el presupuesto de licitación resultaba insuficiente para ejecutar la actuación en las condiciones previstas en el proyecto técnico. Las firmas consultadas trasladaron que, para poder concurrir con garantías, sería necesario incrementar el precio de licitación en torno a un 15%, porcentaje que estiman imprescindible para cubrir los costes de materiales, mano de obra y demás gastos asociados a la obra.

Más dinero

La posibilidad de revisar al alza el presupuesto está siendo analizada por la Concejalía, que contempla la opción de reiniciar el expediente una vez ajustadas las condiciones económicas. Esta revisión permitiría volver a sacar a concurso la actuación, manteniendo el contenido esencial del proyecto técnico de renovación integral de la plaza, pero adaptando el importe de licitación a las estimaciones de coste trasladadas por el sector empresarial.

El proyecto de “Renovación de la Plaza Virgen de la Vega en Benavente”, aprobado por la Junta Local de Gobierno, prevé transformar este espacio en un entorno más dinámico, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía, con un presupuesto cercano al medio millón de euros. La actuación se plantea como una intervención integral que combina criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal, seguridad, identidad urbana y respeto al patrimonio histórico.

La declaración de licitación desierta obliga ahora al Ayuntamiento a estudiar la reformulación de las condiciones económicas del contrato para poder reactivar el procedimiento. La eventual actualización del presupuesto y la reapertura de la convocatoria serán determinantes para que la remodelación de la Plaza Virgen de la Vega pueda ejecutarse en los términos previstos en el proyecto técnico aprobado por la Junta Local de Gobierno.