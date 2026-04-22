Maire de Castroponce saca a subasta el aprovechamiento cinegético del coto municipal
El Ayuntamiento fija un precio base de 7.227,23 euros y establece el 30 de abril como fecha límite para presentar ofertas, que se adjudicarán al mejor precio ofertado
El Ayuntamiento de Maire de Castroponce ha abierto el proceso para adjudicar el aprovechamiento cinegético del coto de caza ZA-10.252 correspondiente a la temporada 2026-2027. La convocatoria se realiza mediante subasta pública, según recoge la resolución de Alcaldía fechada el pasado 15 de abril.
El coto, de titularidad municipal, cuenta con una superficie de 1.344,93 hectáreas y abarca la totalidad del término municipal de Maire de Castroponce. La adjudicación se llevará a cabo atendiendo a un único criterio, que es el mayor precio ofertado al Ayuntamiento.
El tipo de licitación se ha fijado en 5.973,72 euros, a los que se suman 1.254,31 euros en concepto de IVA, lo que eleva el importe total a 7.227,23 euros. Las personas interesadas en concurrir a la subasta podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de abril de 2026 a las 18:00 horas.
La presentación deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal o por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Una vez finalizado el plazo de presentación, la apertura de sobres tendrá lugar el día 7 de mayo a las 17:00 horas en las dependencias municipales.
Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Maire da inicio al procedimiento para gestionar uno de los recursos naturales del municipio, en una temporada cinegética que abarcará el periodo 2026-2027.
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