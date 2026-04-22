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Plan PIREP

Colocan el frontal acristalado del nuevo acceso al antiguo Mercado de Abastos en Benavente

El acceso al futuro nuevo edificio de usos múltiples queda concluido a algo más de un mes de que finalice el plazo de las obras

Operarios intalando uno de los enormes módulos de cristal de la estructura de acceso al futuro edificio de usos múltiples.

Operarios intalando uno de los enormes módulos de cristal de la estructura de acceso al futuro edificio de usos múltiples. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

La empresa adjudicataria de las obras de conversión del Mercado de Abastos en edificio de usos múltiples ha colocado esta mañana el frontal acristalado por el que se accederá al inmueble reformado.

La actuación se produce mientras continúan las obras de tabicación, distribución y dotación de servicios en el interior. La previsión municipal es que las obras estén concluidas antes del 30 de junio, con lo que, tras la concesión de una nueva prórroga, se concluiría finalmente a tiempo la remodelación del inmueble, cuya obra se ha financiado con cargo al Plan de Remodelación de Edificios Públicos del Estado (PIREP).

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