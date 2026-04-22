Arranca la campaña de riego en la margen derecha del Tera, tras reforzar muros de la balsa de Valverde

La Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Tera pondrá en marcha este viernes la campaña de riego después de completar las obras de mejora en la zona de bombeo que abastece a los regantes de Valverde. Los trabajos, ejecutados por Tragsa, han permitido reforzar los muros y renovar las compuertas en un punto clave del sistema que el pasado año generó problemas, precisamente, durante la campaña.

El presidente de la comunidad, Lázaro Zarza, explica que las actuaciones se han desarrollado en varias fases. "Es una parte de ese proyecto que el año pasado se repararon las bombas y ahora quedaba pendiente reforzar los muros y también las compuertas". Las obras finalizaron el pasado viernes, según explica Zarza, lo que ha permitido iniciar ya los primeros movimientos de agua en la red de riego.

Desde comienzos de semana se han llevado a cabo las tareas previas habituales. "El lunes hemos dado el agua para limpiar el canal general", señala Zarza, detallando que el caudal llegó hasta Navianos de Valverde y posteriormente se ha ido distribuyendo hacia otras zonas como Burganes, Olmillos, Bretocino y Milles. En paralelo, también se han abierto ya las acequias conforme a la demanda de los agricultores.

En estos primeros días de campaña, el riego se centra en los cultivos de cereal de invierno y los pastos, con una actividad todavía parcial. "De las zonas regables están regando un 25%", apunta el presidente, quien añade que actualmente se están movilizando "unos tres metros cúbicos por segundo", una cantidad suficiente para este arranque condicionado en parte por las lluvias recientes.

No obstante, la puesta en marcha no ha estado exenta de incidencias menores. "Estábamos reparando las acequias de Confederación todavía con problemas", reconoce Zarza, quien subraya que el estado de las infraestructuras obliga a seguir actuando sobre la marcha. "Se han ido arreglando acequias esta semana anterior y esta ahora, y si van cayendo algunas, vamos reparando. Es lo habitual de una campaña de riego".

En cuanto a la planificación hídrica, la comunidad ha solicitado un caudal superior al inicialmente propuesto. "La comunidad de regantes ha pedido 6.250 metros cúbicos por segundo", explica Zarza, frente a los 6.000 planteados en primera instancia. Esta petición ha sido trasladada a la junta de desembalses, que se ha reunido este mismo miércoles para valorar las solicitudes.

Con todo, el objetivo es mantener una campaña estable y sin sobresaltos. "En principio las previsiones es que no pase nada y que vaya una campaña normal", afirma el presidente. La gestión del agua se adaptará, como cada año, a la demanda de los regantes y a la evolución meteorológica, con la vista puesta en garantizar el suministro hasta el final de la campaña, especialmente para cultivos más exigentes como son los de la huerta, especialmente el pimiento.