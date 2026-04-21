La Torre pide el acondicionamiento de la N-VI en el tramo a Villabrázaro

El subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, ha visitado este martes el Ayuntamiento de La Torre del Valle donde fue recibido por el equipo de Gobierno socialista, con el alcalde al frente, Bernardo Maniega. Y estuvo también presente la exalcaldesa, Alicia Nefzi.

El encuentro ha servido para conocer el desarrollo de los proyectos de este municipio y algunas de las demandas del municipio a la administración central y también para poner en valor la dedicación de la exalcaldesa durante todos los años al frente de la corporación municipal.

Blanco ha tenido palabras de agradecimiento a esta labor y dijo de Nefzi que "tiene mucho mérito todo tuyo. A veces has estado mejor de salud y otras veces peor pero siempre con un ánimo impresionante. Eres un ejemplo de cargo público a seguir. Siempre con optimismo, lucha y con vehemencia y siempre desde la educación".

Agradeció estas palabras la exalcaldesa. Nefzi presentaba su renuncia al cargo en enero de este año tras una decisión "personal, reflexionada y responsable, muy meditada, muy pensada". Decisión que tomaba desde el respeto a la institución y al compromiso con el buen funcionamiento del ayuntamiento en el que comenzó 28 años antes como concejala.

La exalcaldesa conversando con el subdelegado de Gobierno, junto al alcalde y la teniente de alcalde. / E. P.

Reconoció también el subdelegado la labor realizada para el impulso de la zona rural a través de su proyecto de murales al aire libre y las iniciativas tomadas a raíz de los fondos del Pacto de Estado, que según explicó Nefzi "ha servido para que otros pueblos tomen iniciativas similares". El alcalde aseguró que seguirá con el impulso de estos proyectos durante el mandato.

Destacó Blanco la insistencia de la alcaldesa en peticiones a la Confederación Hidrográfica del Duero, como el aprovechamiento de aguas a través de un pozo. Algo finalmente logrado con el nuevo alcalde.

El primer edil ha aprovechado la presencia del subdelegado para solicitar la mejora de la carretera Nacional VI. “Son unos tres kilómetros y afecta a tres pueblos, es una vía muy transitada y está en muy mal estado”, aseguró. El subdelegado se comprometió a valorar esta actuación para mejorar el tramo de la N-VI.