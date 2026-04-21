Santibáñez ofrece un ciclo de cine, con motivo del Día del Libro

Santibáñez de Vidriales continúa afianzando su apuesta por la cultura con nuevas propuestas en torno al cine. Dentro del proyecto Cinema Vidriales, el municipio ha organizado un ciclo especial con motivo del Día del Libro que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de abril en el albergue municipal, convertido en una sala de proyección estable tras su puesta en marcha el pasado mes de noviembre.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación cultural Aseranar, vuelve a poner el foco en el acceso a la cultura en el medio rural, donde la ausencia de salas comerciales limita la oferta. En este caso, la programación gira en torno a la literatura y el mundo de los libros, con tres películas que abordan esta temática desde diferentes perspectivas.

El ciclo comenzará el miércoles 22 de abril, a las 22.00 horas, con "La librería", una historia sobre la valentía de apostar por la cultura en un entorno poco favorable. Un día después, el jueves 23 a la misma hora, se proyectará "El editor de libros", centrada en la relación entre escritores y editores y en el proceso creativo literario. Finalmente, el viernes 24 de abril, a las 21.00 horas, el ciclo se cerrará con "La sociedad literaria y el pastel de piel de patata", una película que reivindica el poder de la lectura como elemento de unión y reconstrucción.

El cartel del ciclo refuerza esta idea con lemas como "entre libros nadie puede estar solo" o "declaración de amor a la lectura", subrayando el vínculo entre cine y literatura que vertebra la propuesta.

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Con este nuevo ciclo de cine Santibáñez de Vidriales continúa consolidando un proyecto cultural que ha devuelto el cine al municipio seis décadas después, apostando no solo por la exhibición de películas, sino también por la creación de espacios de encuentro y participación vecinal en torno a la cultura. n