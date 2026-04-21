Ordenan la reparación de dos muros inestables en la calle La Estación en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha emitido dos órdenes de ejecución para obligar a reparar los muros de contención de los números 10 y 6 de la calle La Estación, después de que los servicios técnicos municipales confirmaran daños estructurales que suponen un riesgo para la seguridad de las parcelas y de la vía pública. Las actuaciones previstas superan conjuntamente los 140.000 euros.

En el solar del número 10, propiedad de Gestión de Inmuebles Adquiridos S.L., los técnicos municipales detectaron un muro de contención deteriorado y un murete superior en mal estado, con fisuras, desplazamientos y riesgo de desprendimiento hacia la parcela inferior. La zona llegó a ser precintada por la Policía Local como medida preventiva. La empresa Integraval Hortus S.L. presentó alegaciones, pero lo hizo fuera del plazo establecido y sin acreditar representación legal, por lo que el Ayuntamiento mantiene la obligación de ejecutar las obras.

La administración municipal recuerda que el deber de conservación recae sobre el titular del solar donde se localiza el riesgo, independientemente de quién construyera el muro o de los conflictos de propiedad que puedan existir entre particulares. Los informes técnicos señalan que la reparación debe incluir la consolidación del muro, la reposición del murete superior y la estabilización del terreno, con un presupuesto que supera los 90.000 euros. La Policía Local continuará realizando controles periódicos en la zona mientras se tramitan y ejecutan los trabajos.

Desplome parcial

En el número 6, los técnicos municipales constataron el desplome parcial de un murete de ladrillo y el hundimiento del terreno superior, lo que compromete la estabilidad del muro de contención. En este caso, el propietario actual es desconocido, ya que no ha sido posible localizarlo. En el Registro de la Propiedad figura una antigua inscripción a nombre de PALLEM Gestión Inmobiliaria S.L., pero esta empresa no es la titular actual y se encuentra ilocalizable, lo que impide determinar quién ostenta hoy la titularidad efectiva del solar.

A pesar de esta situación, el Ayuntamiento ha dictado la orden de ejecución dirigida al titular registral que figure en los asientos vigentes, obligando a reparar el muro para eliminar el riesgo existente. Las obras necesarias superan los 51.000 euros e incluyen la reconstrucción del murete, la estabilización del terreno y la consolidación del muro de contención. Al igual que en el número 10, se concede un mes para presentar el proyecto técnico y se advierte de que, si no se actúa, podrán imponerse multas mensuales de hasta el 10 % del coste de las obras o ejecutarse los trabajos de forma subsidiaria.

Ambos expedientes incluyen la obligación de comunicar cualquier cambio en la situación del muro y de permitir el acceso de los servicios técnicos para supervisar la evolución del riesgo. La Policía Local mantendrá la vigilancia en los dos puntos afectados.