IU denuncia que la liquidación de 2025 de Benavente “no refleja la realidad” económica del Ayuntamiento

El Grupo Municipal de Izquierda Unida considera que el informe de Intervención sobre la Liquidación del ejercicio 2025 desmonta el discurso de éxito difundido por el concejal de Hacienda y el equipo de gobierno. En un comunicado, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Manuel Burón, señala que el documento técnico “echa por tierra” las afirmaciones de carácter triunfalista del equipo de Gobierno sobre el cierre económico del pasado ejercicio.

IU recuerda que el concejal de Hacienda calificó como “provisional” la subida del 17% del IBI aprobada en 2024 y cuestiona por qué no se ha revertido el incremento si la liquidación es tan favorable. El grupo señala que, según lo manifestado en pleno, la reducción del impuesto queda supeditada a un cambio de situación vinculado a la futura venta de terrenos del Puerta del Noroeste. “Largo me lo fiáis”, apostilla Burón.

Para Izquierda Unida, los datos presentados como un éxito son “ficticios”, apoyándose en que el informe de Intervención recoge advertencias y anomalías contables. Entre ellas, destaca la baja ejecución de las Inversiones Reales, que apenas alcanzó el 35% del total previsto.

Un tercio de la inversión prevista

El comunicado subraya que el grado de ejecución de las inversiones fue reducido porque, de los casi 15 millones presupuestados —tras varias modificaciones—, solo se reconocieron obligaciones por 5 millones de euros, lo que representa un 33%. IU señala que esta cifra es la que el equipo de gobierno presenta como “la mayor inversión en años”.

En contraste, los gastos de personal y el gasto corriente superaron el 93% de ejecución, según detalla el grupo municipal. IU añade que Intervención advierte de la existencia de más de seis millones de euros catalogados como de dudoso cobro o directamente incobrables.

El comunicado califica la liquidación como “rimbombante” pero ficticia, apoyándose en que Intervención detecta un exceso de previsión de ingresos derivado del uso de remanentes de tesorería para financiar modificaciones presupuestarias. El informe recuerda que “la utilización del remanente en ningún caso supone un reconocimiento de derechos”.

IU destaca que Intervención señala varias anomalías contables que afectan a la imagen fiel de las cuentas. Entre ellas, la necesidad urgente de depurar la Cuenta 554, relativa a ingresos pendientes de aplicación, que presenta incluso ingresos duplicados y que “debería ser nula”.

El documento también menciona la Cuenta 555, de pagos pendientes de aplicación, y la Cuenta 413, que recoge gastos devengados sin consignación presupuestaria y que presenta un saldo superior a 67.000 euros. IU afirma que esta situación constituye un hábito del actual equipo de gobierno.

Intervención formula además recomendaciones para reforzar los ingresos estructurales, depurar las cantidades que integran el remanente de tesorería y establecer una programación plurianual de inversiones y contrataciones. El objetivo sería evitar nuevas inejecuciones y reducir la dependencia de incorporaciones de remanentes que afectan a la estabilidad presupuestaria.

El comunicado concluye reclamando una planificación realista y una reducción de los anuncios que posteriormente no se ejecutan, insistiendo en la necesidad de ajustar la programación municipal a la capacidad real de gestión.