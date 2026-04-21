Fuentes de Ropel cree que el convenio del agua con Somacyl puede ser nulo

El Ayuntamiento de Fuentes de Ropel ha rechazado el convenio de cooperación con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl) después de que la entidad autonómica le comunicara la puesta en efectivo del acuerdo fechado el 9 de diciembre de 2025. En su escrito, Somacyl informaba de que, una vez concluidas las obras y puesta en marcha la infraestructura, la sociedad pública asumía la explotación, conservación y mantenimiento de la depuradora vinculada al abastecimiento mancomunado a Benavente y Los Valles del Tera.

El documento fijaba el 1 de abril de 2026 como inicio del periodo de explotación y vinculaba este paso a la aplicación de la tarifa prevista para la explotación, conservación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento mancomunado, así como el régimen de vigencia del acuerdo y las obligaciones que, según Somacyl, habrían sido contraídas por ambas partes.

Seis días después, el 7 de abril de 2026, el alcalde Fuentes de Ropel, Andrés González Carnicero, remitió una respuesta formal en la que rechaza de manera categórica la entrada en vigor del convenio anunciado por Somacyl. La respuesta municipal señala la inexistencia de formalización del Convenio de 9 de diciembre de 2025 y advertencia de nulidad”. El Ayuntamiento afirma que, tras revisar los antecedentes y la documentación municipal, "no consta la aprobación por el órgano competente, ni la firma, ni la formalización del citado convenio".

Validez jurídica

El Consistorio sostiene que el documento carece de validez jurídica y no puede producir efectos frente a la entidad local. En su escrito, el alcalde indica que el convenio "carece de existencia jurídica válida y de eficacia frente a esta entidad local", y advierte de que cualquier actuación basada en él "debe considerarse carente de cobertura jurídica", pudiendo incurrir, en su caso, en supuestos de nulidad de pleno derecho conforme a la normativa administrativa vigente.

El Ayuntamiento termina planteando a Somacyl la inmediata revisión de sus actuaciones y la rectificación de la información trasladada sobre la entrada en vigor del convenio. Además, solicita la remisión de una copia auténtica del documento citado "a efectos de su verificación", con el fin de comprobar su existencia, contenido y validez formal.

Somacyl asumió la gestión de la ETAP de Benavente y Los Valles que hasta abril desempeñaba Acuaes después de varias asambleas de la Mancomunidad, que terminaron aceptando las condiciones tarifarias en una votación con mayoría de ayuntamientos del Partido Popular. El nuevo acuerdo no fue sometido a la aprobación de los plenos municipales, aspecto que criticaron algunos ayuntamientos durante las asambleas.