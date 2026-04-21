Un detenido por agredir presuntamente a su pareja en una vivienda de Quiruelas de Vidriales

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un hombre en Quiruelas de Vidriales por agredir presuntamente a su compañera, ambos trabajadores de un restaurante próximo. La intervención se ha producido en torno a las 9.30 horas en un domicilio situado en las últimas viviendas de la localidad en dirección a la N‑525, un inmueble donde residen habitualmente empleados del establecimiento.

Según la información recabada, la mujer habría denunciado al varón por una presunta agresión, lo que motivó la movilización de una patrulla de la Guardia Civil. A esta primera dotación se fueron sumando progresivamente otras tres, ante la necesidad de asegurar el entorno y garantizar la intervención en condiciones de seguridad.

Los agentes accedieron al interior del domicilio después de que el hombre se encerrara en una habitación, una circunstancia que prolongó la actuación y obligó a reforzar el dispositivo. Testigos presenciales han señalado que la situación generó expectación en la zona, dado el despliegue de medios y la prolongación de la intervención.

Finalmente, el varón fue esposado y trasladado a dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benavente, donde ha quedado bajo custodia para la instrucción de las diligencias correspondientes. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las responsabilidades penales derivadas de la denuncia.