Benavente renueva el convenio con la Escuela de Música Duquesa Pimentel por 57.500 euros para este año
El acuerdo establece un marco de cooperación entre el Ayuntamiento y la Asociación Musical de Benavente
El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Cultura que ha renovado su convenio de colaboración con la Escuela de Música ‘Duquesa Pimentel’ para el año 2026 por un importe de 57.500 euros.
El objeto del presente convenio es establecer un marco regulador de la cooperación entre el Ayuntamiento y la Asociación Musical, con el fin de promocionar y popularizar la Escuela de Música “Duquesa Pimentel” entre la ciudadanía de Benavente, a través del curso escolar 2025/2026, que concluye en junio de 2026.
La firma de renovación ha tenido lugar en el Edificio Administrativo El Ferial y en ella han participado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la edil de cultura, Mercedes Benítez y la presidenta de la Asociación Musical que gestiona el funcionamiento de la Escuela de Música, Susana Barrientos, así como la directora de la escuela, Choni Sánchez.
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