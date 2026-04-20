El toro de Benavente, "Glorificado", cuida su alimentación y fondo físico para cumplir el día 3 de junio

El concejal de Fiestas de Benavente, Alberto Lorenzo, avanzaba a este medio, tras dar a conocer el toro de este año, algunos detalles sobre el protagonista de la carrera del Enmaromado el próximo 3 de junio. Se trata de Glorificado, un ejemplar de la ganadería Cebada Gago que, según ha explicado, está siendo sometido a una preparación específica para afrontar las exigencias del recorrido.

Lorenzo ha subrayado que el animal sigue un entrenamiento similar al de los toros destinados a citas de máxima exigencia, como la de San Fermín. En este sentido, ha detallado que "es un toro que se está preparando con la corrida de Pamplona, entonces, lógicamente, nos aseguramos la recuperación física de 5 kilómetros diarios a lo largo de todos estos días, puede que descanse un día a la semana".

El edil ha incidido en que no solo se trabaja el fondo físico, sino también otros aspectos clave para garantizar el rendimiento del animal. "En cuanto a recuperación, se toman los tiempos de recuperación en este tipo de ganaderías, que es otra cosa que no teníamos en cuenta y que estamos valorando; después de la recuperación como tal, la alimentación, lógicamente, a lo largo de su definición, y sobre todo el fondo físico del propio animal", ha señalado. En este proceso, ha añadido, "la preparación es fundamental, el animal es fundamental, pero también la lidia que se le vaya a dar en las calles es la que va a hacer que pueda llegar".

Sobre la elección de la ganadería, Lorenzo ha reconocido la exigencia que conlleva apostar por Cebada Gago. "Sabemos que es una de las ganaderías más peligrosas en cuanto a esos índices de mortalidad y de cogidas". No obstante, ha defendido el nivel de los participantes en el festejo, ya que "los mejores corredores los disfrutamos en nuestras calles, ya no solo con los locales, sino con la gente que nos visita".

En cuanto a las características del toro, el concejal ha explicado que se han valorado múltiples factores más allá de la apariencia. "Puede que a mucha gente no le guste la morfología del animal o decir que el toro no da miedo, pero los aspectos que creemos que hay que valorar son muchos", ha apuntado. Así, ha incidido en la necesidad de que el ejemplar se adapte a un recorrido "muy exigente", por lo que debe reunir condiciones específicas.

Entre ellas, ha destacado que "ni puede ser excesivamente grande ni excesivamente limpio. Es un animal astifino, estrecho de sienes, para que luego la maroma no se le acomode a la cara". Además, ha recalcado la importancia de contar con "unas piernas fuertes, potentes, a la hora de la movilidad y en la seriedad de su agilidad".

Lorenzo ha asegurado que el proceso de selección y preparación ha sido minucioso, incluyendo aspectos como la alimentación. "Hemos estudiado hasta la alimentación, sabemos desde cuándo y hasta cierta edad, el tipo de pienso o los compuestos del propio ganadero, que hacen sus propias mezclas, siempre buscando la musculación y la evolución", ha concluido.