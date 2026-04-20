Lanzan adoquines de La Mota a viviendas de la calle Fortaleza en Benavente

Vecinos de la calle Fortaleza denunciaron el sábado por la noche el lanzamiento de adoquines de la pavimentación de los paseos de la Mota hacia las viviendas ubicadas en la calle Fortaleza.

El episodio de vandalismo, que se atribuye a un grupo de al menos tres jóvenes, se produjo pasadas las diez de la noche. Los adoquines impactaron en la terrazas de algunas vivienda ubicadas por debajo del muro de esta parte de los paseos de la Mota, y también en un pub de la zona de la calle Los Carros. El incidente fue puesto en conocimiento de la Policía Local. No han trascendido los daños que el incidente pudo haber ocasionado.

Aunque se trata de hechos diferentes, este acto de vandalismo se produce apenas dos semanas después de que se produjera un nuevo desprendimiento parcial de uno de los revestimientos del muro que separa esta parte de los paseos de la Mota de los solares y viviendas de la calle Fortaleza.

En esta ocasión se vino abajo el paramento de cemento lateral de una parte de los antiguos urinarios públicos. El revestimiento cayó sobre el solar contiguo desde varios metros de altura. Los episodios de desprendimiento y mal estado de la pared ha obligado a desalojar a los propietarios de una vivienda y ha llevado al Ayuntamiento a ordenar ejecutar a otros propietarios un muro de hormigón de contención.