Intervención alerta de la existencia de 6 millones de euros de "dudoso cobro" en el Ayuntamiento de Benavente

La Intervención municipal en el Ayuntamiento de Benavente ha dado el visto bueno a la liquidación del presupuesto municipal de 2025, pero ha señalado un conjunto de advertencias y anomalías que afectan tanto a la ejecución del gasto como a la fiabilidad de determinadas magnitudes contables o a la incobrabilidad de recibos de dudoso cobro por importe de más de seis millones de euros.

El informe pone el foco en la gestión del gasto de capital, señalando que las inversiones reales apenas alcanzaron un grado de ejecución del 34,84%. De los 14,6 millones de euros previstos finalmente para este capítulo tras las modificaciones presupuestarias, solo se llegaron a reconocer obligaciones por 5 millones de euros, lo que contrasta con la ejecución de los gastos de personal y servicios corrientes, que superaron el 93%. Dicho de otra forma, en 2025, el Ayuntamiento benaventano solo ejecutó uno de cada tres euros previstos para inversiones.

Paralelamente, la técnica advierte sobre el exceso de previsión de ingresos, derivado del uso del remanente de tesorería para financiar modificaciones presupuestarias. La Intervención recuerda que "la utilización del remanente de tesorería… en ningún caso suponen un reconocimiento de derechos", lo que obliga a interpretar con cautela la diferencia entre previsiones definitivas y derechos reconocidos.

Depuración

La interventora ha emitido también advertencias serias sobre determinadas anomalías contables que distorsionan la imagen fiel de las cuentas municipales. Por ello urge a la depuración de las cuentas 554 (ingresos pendientes de aplicación) y 555 (pagos pendientes de aplicación), ya que existen saldos de ejercicios anteriores que podrían estar duplicados o que ocultan movimientos internos de tesorería que deberían haber sido regularizados hace años.

Sobre los ingresos pendientes de aplicación sostiene “el saldo de la cuenta 554… tendría que ser nulo”, y advierte de que parte de los ingresos podrían estar duplicados entre la contabilidad presupuestaria y la no presupuestaria. Respecto a los pagos pendientes de aplicación,alerta de que su incorrecta utilización puede generar "un remanente de tesorería ficticio", al incluir pagos no aplicados que distorsionan la capacidad financiera real.

Infografía sobre el presupuesto liquidado de 2025. / J. A. G.

Otra incidencia destacada aparece en la cuenta 413, que recoge gastos devengados sin consignación presupuestaria. Esta cuenta agrupa a los Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y computa gastos devengados (facturas, servicios) que aún no se han llevado al presupuesto. Se usa para registrar obligaciones de ejercicios anteriores o sin crédito y son objeto de ajustes en estabilidad, regla de gasto y remanente.

La interventora precisa en su informe que esta cuenta "refleja el gasto devengado… para los que no existió consignación presupuestaria", con un saldo de más de 67.000 euros que deberá aplicarse en el ejercicio siguiente.

La Intervención también advierte sobre el impacto de las desviaciones de financiación en proyectos con fondos afectados. El criterio de caja aplicado a las subvenciones provoca, según el informe, "la aparición de gran número de‘desviaciones negativas de financiación", lo que obliga a realizar ajustes significativos en el resultado presupuestario para evitar una imagen distorsionada.

Además señala que determinados ingresos extraordinarios, como la liquidación de la participación en Tributos del Estado correspondiente a ejercicios anteriores, pueden alterar la lectura del equilibrio presupuestario. El ifnorme considera que “es necesario analizar con cautela este resultado" debido a la incorporación de estos importes no recurrentes.

Cobro dudoso

Otro de los puntos críticos del documento son los 6.023.319,23 euros identificados como saldos de dudoso cobro. La mayor parte de esta cuantía, 4,8 millones de euros, corresponde a deudas de ejercicios anteriores a 2020 que se consideran incobrables al 100%, lo que obliga a realizar un ajuste negativo directo sobre el remanente de tesorería para evitar que el Ayuntamiento cuente con un dinero que probablemente nunca ingresará.

El informe concluye con varias recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión económica municipal. Entre ellas, mantener las medidas que han permitido incrementar el ahorro neto, reforzar los ingresos estructurales, depurar las magnitudes que integran el remanente de tesorería y establecer una programación plurianual de inversiones y contrataciones para evitar inejecuciones y la necesidad de recurrir sistemáticamente a incorporaciones de remanentes.

Como hoja de ruta para el futuro, Intervención establece la plurianualidad como el eje central de la gestión económica. Se recomienda que los servicios de Urbanismo y Contratación planifiquen sus proyectos a varios años para evitar que se presupuesten partidas que no se van a ejecutar en el ejercicio corriente, lo que genera incorporaciones de remanente masivas que terminan afectando negativamente a la estabilidad presupuestaria y a la transparencia de las cuentas municipales.