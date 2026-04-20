Benavente renueva la señalización viaria en siete zonas de la ciudad

El Ayuntamiento de Benavente informa que en el día de hoy arrancan los trabajos de señalización horizontal viaria en varios puntos de la ciudad con el objetivo de "reparar las deficiencias existentes debido al desgaste causado por la circulación" o en zonas donde se han realizado reparaciones en la calzada, mejorando así la seguridad vial de todos los agentes que confluyen por la vía.

El proyecto de señalización recoge siete zonas donde se va a actuar: el Polígono Industrial, Urbanización de Las Dibujas, Calle Valdelazarza, Calle Navia, Cuesta del Río, Barrio de Santa Clara y Urbanización Bellavista.

Con el objetivo de generar las menores molestias posibles, los trabajos de marcado se realizarán durante el día mientras que los trabajos de señalización se realizarán por la noche para no interferir en la circulación. Con este proyecto, el Ayuntamiento de Benavente señala que "continúa mejorando las infraestructuras de la ciudad así como la mejora de la seguridad vial en las vías urbanas".