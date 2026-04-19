La Rúa, contra el reloj: el recorrido del Toro Enmaromado de Benavente depende de las dos próximas semanas de obras

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Benavente, Eugenio Blanco, ha explicado que la empresa adjudicataria trabaja con el objetivo de finalizar el adoquinado de la calle La Rúa a finales de mayo, mejora que comprometió en la adjudicación, aunque la fecha límite del contrato es el 30 junio. Según Blanco, la empresa intentará que el tramo esté libre para la celebración del Toro Enmaromado del próximo 3 de junio, aunque la planificación está condicionada por el ritmo real de ejecución y por la evolución de las próximas semanas, que "serán decisivas".

Blanco ha explicado que la obra ha tenido hasta ahora poco trabajo efectivo debido al parón de Semana Santa, acumulando únicamente dos semanas completas de actividad y parte de una tercera. Aun así, afirmó que los operarios "van bastante bien, aunque el jefe de obra no puede confirmar todavía si el tramo estará libre para la primera semana de junio".

El concejal ha precisado que la empresa mantiene el compromiso de intentar llegar a finales de mayo, aunque también ha insistido en que será entre la próxima semana y los siguientes quince días cuando realmente se podrá valorar si el plazo es alcanzable. "Ahora mismo ellos quieren llegar al 30 de mayo, pero habrá que ver cómo se da", reiteró.

Soterramiento de servicios de operadoras

Blanco ha detallado que la parte de canalizaciones principales —tuberías, saneamiento y demás infraestructuras— no se tocarán, porque ya que están ejecutadas. Los trabajos pendientes consisten en levantar y pavimentar, además de recolocar algunas líneas de Telefónica y otras compañías opreradoras que actualmente están demasiado superficiales bajo el adoquinado y "deberán enterrarse algo más".

El avance previsto contempla que la cuadrilla comience a colocar adoquín desde la zona de Santa María hacia el inicio de la Rúa, evitando la entrada de camiones por esa calle para impedir movimientos en el pavimento ya asentado. Según el concejal, una vez iniciada esta fase, la colocación del adoquín podría completarse en aproximadamente una semana, y tras aplicar el mortero, el tramo podría ser transitable para peatones en dos o tres días.

El edil ha recordado que, si bien el objetivo es que el recorrido del Toro quede libre, el Ayuntamiento debe prever alternativas en caso de que la obra no esté terminada a tiempo. "No se puede improvisar", afirmó, subrayando la necesidad de tener un itinerario alternativo preparado si fuera necesario.

Blanco ha insistido en que la intención de la empresa es rematar el adoquinado antes del Enmaromado, pero ha advertido que las obras pueden "torcerse en cualquier momento". Por ello, seguirá la evolución de los trabajos durante las próximas semanas para determinar si el recorrido tradicional podrá mantenerse o si será necesario modificarlo.