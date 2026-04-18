Transparencia vuelve a exigir a la Junta Vecinal de Santa Marta de Tera que cumpla el acuerdo del cementerio eclesiástico

La Comisión de Transparencia de Castilla y León ha requerido nuevamente a la Junta Vecinal de Santa Marta de Tera el cumplimiento de la resolución dictada el 4 de febrero de 2026, relativa al acceso al acuerdo suscrito en 2007 sobre el cementerio eclesiástico.

El órgano autonómico recuerda que la reclamación se originó tras una solicitud de información pública presentada el 23 de febrero de 2024, en la que se pedía copia del documento firmado entre la entidad local menor, el Obispado de Astorga y la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.

El Comisionado ha confirmado que la resolución de febrero ha adquirido firmeza al no constar la interposición de recurso contencioso-administrativo dentro del plazo legal. La nueva notificación confirma que la Junta Vecinal debe facilitar el acuerdo firmado el 29 de marzo de 2007, documento cuya entrega ya había sido ordenada en la resolución de febrero.

Información pública

El acuerdo, relativo al cementerio eclesiástico de la localidad, constituye información pública en los términos establecidos por la legislación vigente, tal como ya recogieron los antecedentes publicados en febrero. El Comisionado recuerda que en esa resolución ya se había advertido de la ausencia de colaboración por parte de la Junta Vecinal durante la tramitación de la reclamación.

En aquel momento, el órgano autonómico lamentó tener que resolver sin disponer del criterio de la entidad local menor, lo que consideró un incumplimiento de la colaboración debida en los procedimientos de acceso a la información pública.

La entidad local menor está integrada por un alcalde pedáneo gestor y dos vocales pertenecientes a formaciones políticas distintas, según consta en la información difundida por la Asociación las Eras de Santa Marta de Tera, que ha difundido un comunicado explicando la situación.

La composición del órgano se detalla en el contexto de la reclamación, en la que se recuerda que uno de los vocales pertenece al Partido Popular, y es el alcalde de Camarzana de Tera, y otro al Partido Socialista.

La Asociación Las Eras de Santa Marta de Tera ha informado de la recepción de la nueva notificación y ha reiterado que el cumplimiento de la resolución permitiría cerrar un procedimiento iniciado hace más de dos años.