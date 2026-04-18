Sucesos
Dos personas heridas tras la colisión de un turismo contra un muro en la Avenida Ferial de Benavente
Una mujer de unos 80 años permanece inconsciente mientras una UVI móvil de Sacyl interviene en el lugar
El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió a las 13:50 horas un aviso por la colisión de un turismo contra un muro en la Avenida Ferial de Benavente. En la comunicación inicial se informaba de una mujer de unos 80 años herida en el interior del vehículo.
Una vez en el lugar, la Policía Local de Benavente confirmó que el siniestro había dejado dos personas heridas: la mujer de avanzada edad, que se encontraba inconsciente, y otra persona que permanecía consciente en el momento de la intervención. No se han facilitado más datos sobre su estado.
El 1-1-2 había activado previamente a la Policía Local de Benavente, a los agentes de Tráfico de Zamora y a los servicios sanitarios de Sacyl tras recibir el aviso del accidente. La coordinación entre los distintos recursos se mantiene en el punto del suceso.
En la zona está interviniendo una UVI móvil de Sacyl, encargada de la atención sanitaria de las dos personas heridas. Por el momento, no se ha informado sobre el alcance de las lesiones ni sobre posibles traslados a centros hospitalarios.
La colisión se produjo en la Avenida Ferial, una vía de tránsito habitual en el municipio. No se han comunicado más detalles sobre las circunstancias del impacto ni sobre otros daños materiales derivados del siniestro.
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