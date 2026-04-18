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Fallece la mujer del accidente registrado en la salida de Benavente hacia la N-525

La víctima, de 85 años y vecina de Santa Cristina, no respondió a las maniobras de reanimación de la Policía y de los sanitarios de Sacyl

Zona en la que se ha producido el siniestro.

Zona en la que se ha producido el siniestro. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

La ocupante del turismo que colisionó poco antes de las dos de la tarde contra un muro-talud en la conexión de la salida de Benavente, hacia la carretera nacional N-525 falleció poco después de la colisión, según han confirmado fuentes oficiales a este periódico. El siniestro se ha producido pasado el puente sobre el Caño del Molino y el puente de piedra.

Vecina de Santa Cristina de la Polvorosa de "entre 85 y 87 años" de edad, la mujer quedó inconsciente tras la colisión del vehículo, que conducía su hija, de 65 años. El choque, frontolateral, hizo que saltara el airbag del vehículo en el puesto del copiloto y que la mujer quedara momentáneamente atrapada por la bolsa y el cinturón de seguridad, según precisaron las mismas fuentes.

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La Policía Local llegó poco después de producirse el siniestro tras recibir el aviso del 112. Los agentes intentaron reanimarla utilizando un desfibrilador hasta que llegaron los facultativos de Sacyl. No pudieron hacer nada ya por su vida. La víctima ha sido trasladada al Instituto Médico Forense de Zamora. Su hija resultó herida leve.

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