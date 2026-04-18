Benavente busca sustituto para el espectáculo de fuego tras el cese temporal de Scura Splats

La Concejalía de Fiestas ha anunciado que busca sustituto para el espectáculo de fuego que venía protagonizando la compañía Scura Splats desde hace años en la Semana Grande del Toro Enmaromado.

En un comunicado, la Concejalía se ha sumado al duelo de la compañía Scura Splats tras el fallecimiento de uno de sus integrantes, Joan Raga, un hecho que ha llevado al grupo a detener temporalmente su actividad, incluida su participación prevista en las próximas Fiestas del Toro Enmaromado.

La compañía ha decidido cesar momentáneamente su actividad, lo que implica la cancelación del espectáculo de fuego que estaba programado en la localidad.

"Varias décadas en Benavente"

El Ayuntamiento ha trasladado su apoyo y ánimo a una compañía que lleva acompañando durante décadas las fiestas de Benavente, iluminando con su fuego distintos actos y convirtiéndose en un elemento habitual de la programación festiva.

El consistorio señala que espera volver a contar con la presencia de Scura Splats cuando la compañía decida retomar su actividad, recordando que su espectáculo es uno de los eventos más esperados por su carácter visual y su componente de riesgo.

Mientras tanto, el área de Fiestas trabaja ya en alternativas que permitan ofrecer un espectáculo de fuego durante las próximas Fiestas del Toro Enmaromado, que comenzarán el lunes 1 de junio.