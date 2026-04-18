Menos asuntos que entran y más que se resuelven: así cambió la justicia en Benavente entre 2024 y 2025

Los nuevos Tribunales de Instancia comenzaron a funcionar en Benavente el verano pasado, al igual que la Ley de Eficiencia Procesal. Con el cambio, la Administración de Justicia pretendía agilizar los procedimientos y obtener mejores resultados en las jurisdicciones civil y penal. ¿Se ha conseguido?. Las cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial señalan varias lecturas, mejoras y problemas aparentemente endémicos.

De forma sintetizada, los datos indican que en este año de cambio y de implementación de los Tribunales de Instancia, el partido judicial benaventano registró menos ingresos, más resoluciones y una caída del 21 % en la pendencia total respecto a 2024. Del mismo modo, la jurisdicción civil de Benavente aligeró su carga mientras la penal aumentaba la pendencia. Resulta llamativo que la tasa de resolución total sube de 0,98 a 1,15 y la de pendencia baja de 0,61 a 0,46, con comportamientos distintos por jurisdicción: mejor la civil que la penal.

En el partido judicial de Benavente, los datos del CGPJ muestran que en 2025 se registraron 3.123 asuntos, frente a los 3.476 de 2024, lo que supone 353 asuntos menos de entrada en un año. Al mismo tiempo, los órganos judiciales pasaron de 3.422 asuntos resueltos en 2024 a 3.590 en 2025, un incremento de 168 resoluciones que contribuye a reducir la carga acumulada.

Pendencia

La pendencia total al final del periodo desciende de 2.083 asuntos en 2024 a 1.644 en 2025, es decir, 439 asuntos menos pendientes al cierre del año. En términos de inicio de periodo, los órganos de Benavente arrancaron 2024 con 2.006 asuntos en trámite y comienzan 2025 con 2.083, lo que indica un ligero aumento de la carga heredada, compensado después por un mayor volumen de resoluciones y un menor ingreso.

En la jurisdicción civil, el total de asuntos ingresados pasa de 1.925 en 2024 a 1.500 en 2025, con 425 asuntos menos de entrada. Sin embargo, los asuntos resueltos aumentan de 1.747 a 2.073, lo que supone 326 resoluciones más en un año. La pendencia civil al final del periodo se reduce de 1.459 a 905 asuntos, con un descenso de 554 asuntos pendientes en el cierre de ejercicio.

En la jurisdicción penal, la evolución es más matizada: los asuntos ingresados suben de 1.551 en 2024 a 1.623 en 2025, con 72 asuntos más de entrada. Los resueltos descienden de 1.675 a 1.517, 158 menos, y la pendencia penal al final del periodo aumenta de 624 a 739 asuntos, lo que supone 115 asuntos más pendientes en el ámbito penal pese a la mejora global del partido judicial.

Es destacable que la fuerte reducción de pendencia en la jurisdicción civil compensa el empeoramiento de los indicadores penales, de modo que el saldo global del partido judicial es de menor carga pendiente y mejores tasas agregadas.

Tasas e indicadores

Las tasas globales del partido judicial reflejan una mejora de los indicadores de funcionamiento entre 2024 y 2025. Hay que tener en cuenta que el CGPJ define la tasa de resolución como el cociente entre asuntos resueltos e ingresados y la de congestión como la suma de pendientes iniciales e ingresados dividida por los resueltos. La tasa de resolución pasa de 0,98 en 2024 a 1,15 en 2025, lo que implica que en el último año se resuelven más asuntos de los que ingresan. La tasa de pendencia desciende de 0,61 a 0,46, la de sentencia baja de 0,26 a 0,22 y la tasa de congestión se reduce de 1,60 a 1,45, según las tablas de “Tasas” de ambos ejercicios.

En la jurisdicción civil, la tasa de resolución total pasa de 0,91 en 2024 a 1,38 en 2025, mientras que la tasa de pendencia baja de 0,84 a 0,44 y la de congestión se reduce de 1,84 a 1,43. En la jurisdicción penal, en cambio, la tasa de resolución total desciende de 1,08 a 0,93, la pendencia sube de 0,37 a 0,49 y la congestión aumenta de 1,36 a 1,47, lo que refleja de nuevo un comportamiento diferenciado entre civil y penal.

Infografía sobre los datos de los tribunales de instancia de Benavente. / J. A. Gil

En cuanto a la resolución por tipo de decisión, en 2024 se dictaron en Benavente 882 sentencias, 1.613 autos y 819 decretos, mientras que en 2025 se registraron 799 sentencias, 1.682 autos y 791 decretos. Esto supone 83 sentencias menos y 28 decretos menos, frente a un incremento de 69 autos, con un total de resoluciones que se mantiene elevado en ambos ejercicios.

La ejecución de sentencias también muestra variaciones significativas entre 2024 y 2025. En 2024 se registran 514 ejecuciones, se resuelven 654 y quedan 1.610 en trámite al final del periodo; en 2025 las ejecuciones registradas ascienden a 737, las resueltas a 746 y las pendientes finales se sitúan en 1.540. Esto implica 223 ejecuciones más registradas, 92 más resueltas y 70 menos pendientes al cierre del año.

Evolución

Los cuadros de evolución porcentual del CGPJ indican que en 2024, respecto a 2023, el total de jurisdicciones de Benavente presenta un aumento del 42,6 % en los asuntos ingresados, del 56,5 % en los resueltos y del 3,8 % en los pendientes finales, con una mejora del 9,7 % en la tasa de resolución y una reducción del 33,6 % en la tasa de pendencia. En 2025, en comparación con 2024, los ingresos totales descienden un 10,2 %, los resueltos aumentan un 4,9 % y los pendientes finales bajan un 21,1 %, mientras la tasa de resolución mejora un 16,8 % y la de pendencia se reduce un 24,8 %.

En la jurisdicción civil, la evolución 2025 frente a 2024 muestra un descenso del 22,1 % en los asuntos ingresados y un aumento del 18,7 % en los resueltos, con una caída del 38,0 % en los pendientes finales y una mejora del 52,3 % en la tasa de resolución, según los datos de evolución de 2025.

En la jurisdicción penal, los ingresos totales crecen un 4,6 %, los resueltos bajan un 9,4 % y los pendientes finales aumentan un 18,4 %, con una reducción del 13,5 % en la tasa de resolución y un incremento del 30,8 % en la tasa de pendencia.