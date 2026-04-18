Arranca la Feria del Stock en Benavente: 48 horas de “gangas” en la Plaza Mayor

La Feria del Stock de Benavente ha abierto este fin de semana su primera edición de 2026 en la Plaza Mayor, concebida como “la fiesta del comercio” local, según la concejala de Comercio, Sara Casquero. “Estamos en la feria del stock, la primera del 2026. Y bueno, pues un año más celebrando la fiesta del comercio”, señaló durante el acto de inauguración, en el que agradeció la presencia de los asistentes y subrayó el carácter ya consolidado de esta cita para el sector.

Casquero destacó la incorporación de un establecimiento más respecto a la edición anterior, hasta alcanzar los doce comercios participantes, lo que, en sus palabras, se traduce en “muchas novedades” para el público. “Tenemos la suerte este año de que participa un comercio más. Así que bueno, pues va a haber muchas novedades”, afirmó, poniendo el acento en la variedad de productos rebajados que se ofrecen en los distintos puestos instalados en la Plaza Mayor.

Uno de los ejes de la programación son los sorteos diarios de vales de compra, que comenzarán a partir de la una de la tarde. La concejala explicó que “son vales por 30 euros por cada puesto” y animó a la ciudadanía a acercarse a la feria para aprovechar estas oportunidades de ahorro en los comercios locales. En total, se han previsto doce vales de 30 euros para gastar en los diferentes stands, que se irán adjudicando a lo largo del fin de semana.

"Oferta de calidad"

Casquero insistió en la importancia de respaldar el comercio de proximidad y recordó la calidad de la oferta existente en la ciudad. “Tenemos que apoyar el comercio local. Lo digo siempre, tenemos un comercio muy bueno en Benavente”, subrayó, antes de expresar su deseo de que la afluencia de público sea elevada durante las dos jornadas de feria. “Esperemos que venga mucha gente y muchas gracias por venir a todos”, concluyó en su intervención.

El responsable de Comercio de CEOE-Cepyme Benavente, Ernesto Cadenas, puso el foco en la ampliación del horario de la feria como una de las principales novedades de esta edición. “Empezamos hoy y inauguramos a las 11 de la mañana, que es una de las novedades que tenemos, que vamos a estar toda la mañana del sábado aquí para que los comercios aprovechen esta mañana”, explicó. Cadenas vinculó esta decisión a la previsión de buen tiempo, que, según indicó, puede favorecer que más personas se acerquen a la Plaza Mayor “a disfrutar de los comercios de Benavente y a que compren todas las gangas”.

GALERÍA | Feria del Stock en Benavente / J. A. G.

En cuanto a la mecánica de los sorteos, Cadenas detalló que se realizarán varios a lo largo de cada jornada hasta agotar los doce vales disponibles. “A la 1 empezaremos el primer sorteo, a las 2 haremos otro sorteo y luego por la tarde a las 6, las 7 y las 8, en el día de hoy”, precisó. Para la jornada del domingo, avanzó que los sorteos se retomarán “a partir de las 12” y se mantendrán “más o menos en el mismo horario que hoy, hasta agotar los 12 vales que tenemos de 30 euros”.

El representante de la patronal subrayó que la feria cuenta este año con doce establecimientos, “uno más que el año pasado”, y reiteró el llamamiento al resto de comercios de la ciudad para que se sumen en futuras ediciones. “Seguimos intentando animar al resto de comercios porque tenemos todo este centro de la plaza para poder instalarse sin ningún tipo de problema, que esto funciona, y con sol más”, afirmó. Cadenas apuntó además que desde la Oficina de Turismo ya se ha detectado interés por parte de visitantes extranjeros que preguntaban por las actividades previstas en Benavente este fin de semana, entre las que figura la Feria del Stock.