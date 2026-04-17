Leonor Martínez Robles, una pionera en el ámbito político zamorano

Leonor nació en La Torre del Valle y se crió en la cuenca minera leonesa. Fue una de las primeras mujeres zamoranas implicadas en la política con su participación en el Grupo Obrero Femenino de la Casa del Pueblo de Benavente y como candidata a Cortes por el PCE en 1933.

En los años 30 la ciudad de Benavente tenía un cierto desarrollo industrial y comercial, con una clase media-baja de ideas liberales y republicanas, así como una clase obrera muy concienciada con la lucha social, donde el Partido Socialista había ganado las elecciones locales, el Partido Comunista iba creciendo en número de seguidores y el Frente Popular Municipal estaba ejecutando políticas de contenido social. Este ambiente contrastaba con el resto de la provincia, mucho más tradicional y conservador.

El 20 de abril de 1932 Leonor presentó, junto con otras mujeres, los estatutos del Grupo Obrero Femenino de la Casa del Pueblo de Benavente, adherido a la Federación Local de Sociedades Obreras.

Su papel en el Grupo Obrero Femenino de Benavente refleja el impulso asociativo de las mujeres trabajadoras en los años 30, centrado en la formación, la cultura y la defensa de derechos.

El Grupo Obrero Femenino era una asociación que tenía el objetivo de dar formación a las mujeres y luchar por sus derechos, con una fuerte vinculación a organizaciones obreras de izquierdas. Organizaban clases de música, canto, dibujo, primeras letras y lectura, además de llevar a cabo actividades artísticas, musicales y culturales. La propuesta tuvo mucho éxito y en 1933 ya contaban con 111 afiliadas.

Este tipo de asociaciones también se estaban llevando a cabo en otros puntos del país, en estos años 30 en los que poco a poco se iban reconociendo cada vez más los derechos de la mujer y éstas empezaban a acceder al mundo de la cultura con mayores facilidades.

Leonor, demostrando una gran implicación con el Grupo y con las causas sociales, ostentaba el puesto de tesorera. Muchas de las mujeres miembros de esta asociación sufrieron represalias durante la guerra civil española, siendo encarceladas.

Uno de los aspectos más relevantes de Leonor es que también estaba implicada en el mundo de la política, perteneciendo al PCE (Partido Comunista Español). Era conocida como "pico de oro" por su habilidad en los discursos y fue candidata a Cortes por dicho partido en las elecciones generales de 1933, en las que obtuvo 864 votos (330 de ellos en las localidades del partido judicial de Benavente). Esto la convierte en una de las primeras políticas zamoranas de sexo femenino, tal vez la primera. Una pionera en este ámbito en nuestra provincia.

Pero en el comienzo de la guerra civil hubo un gran número de detenciones en Benavente para intentar desarticular las organizaciones obreras y Leonor fue una de las personas que sufrió represalias por su actividad política y social, formando parte de los detenidos, junto con su marido, el panadero José Maniega, también miembro del PCE, quien según el testimonio de Pilar Fidalgo en su libro Una joven madre en las cárceles de Franco, "fue asesinado por instigación de su patrono, Víctor Mariño, que le debía una crecida cantidad de jornales".

Leonor fue considerada autora del delito de rebelión por haber constituido un comité de huelga, siendo encarcelada en la prisión de Zamora y condenada a muerte, pero su ejecución fue aplazada por estar embarazada de seis meses. Así que le dieron unos meses de margen: la ejecutarían cuando transcurrieran cuarenta días después del nacimiento del bebé. Solo cuarenta días para abrazar a su hijo, para alimentarlo, para criarlo. Después sus carceleros cumplirían la condena y sería ejecutada.

Sin embargo, no quiso el destino que la vida de Leonor terminara en ese momento. Y cuando ingresó de nuevo en prisión una vez transcurridos los cuarenta días, se le conmutó la pena de muerte por una condena a treinta años de prisión. Su expediente de revisión de condena fue el nº 3072, tramitado por la Comisión Provincial de Examen de Penas de Zamora.

La guerra y la represión franquista quebraron su trayectoria: cárcel, condena a muerte, traslado a Saturrarán y destierro marcaron el castigo a su compromiso político y social.

Leonor además fue víctima de una depuración con incautación de bienes en Benavente con el expediente por responsabilidad civil nº 144 fechado el 10 de enero de 1938, donde indican que se dedicaba a sus labores y la catalogaban como miembro del PCE con el alias "pico de oro" y como candidata a las elecciones de 1933.

Podemos suponer cómo sería la estancia de Leonor en la cárcel de Zamora, ya que hay testimonios que señalan la dureza de este centro durante la guerra civil, con presas apiñadas en pequeñas celdas, durmiendo sobre el suelo, sin apenas ropa de abrigo para pasar el frío invierno zamorano y recibiendo una ínfima cantidad de alimentos. También se llevaban a cabo interrogatorios con palizas y abusos a las presas, además de los fusilamientos que mantenían en tensión y con miedo constante a todas las prisioneras.

Posteriormente Leonor fue trasladada a la Prisión Central de Mujeres de Saturrarán, en Guipúzcoa, penal en el recluían a las mujeres que habían pasado por un consejo de guerra y que eran consideradas "extremadamente rebeldes y peligrosas".

El caso de Leonor simboliza la doble lucha de muchas mujeres de su tiempo: abrirse paso en la vida pública y pagar después un alto precio por su compromiso político y social.

El cambio de la cárcel de Zamora a la de Saturrarán posiblemente debió empeorar la situación para ella, ya que este penal se caracterizó por las penosas condiciones a las que sometieron a las presas, con palizas y castigos continuos como la incomunicación en celdas de castigo en sótanos que se inundaban con las mareas. Vivían hacinadas, carecían de baños y recibían una alimentación insuficiente, muriendo un gran número de mujeres y niños debido a la falta de salubridad. Además, según testimonios de algunas supervivientes, en ocasiones se llevaban a los hijos de las presas. Algunos fueron dados en adopción, otros fueron llevados en un tren hacia un destino desconocido y las madres no pudieron recuperarlos. Esta prisión fue cerrada en 1944, tras la intervención de la Cruz Roja Internacional.

Las siguientes noticias que disponemos sobre Leonor constan en el Boletín Oficial del Estado nº 88 del año 1944, en el que se recoge que le aplican la libertad condicional provisional y la pena de destierro.

Por tanto, en 1944 Leonor salió de la cárcel. Libre, pero condenada al destierro, a marcharse del país que la vio nacer y en el que tuvo que pagar un duro precio por defender los derechos de las mujeres y las mejoras sociales. Esto es lo último que he podido averiguar sobre Leonor. Tal vez en el país al que se trasladara pudo seguir defendiendo sus ideas para conseguir la igualdad y el progreso social de las mujeres.

Gran parte de la información existente sobre Leonor Martínez Robles se debe a la labor de Tulio Riomesta, que publica artículos en la web Documentalismo Memorialista y Republicano. El funcionamiento de los penales mencionados en el artículo se ha recogido del libro "Una joven madre en las prisiones de Franco", de Pilar Fidalgo Carasa, y del artículo "La cárcel de mujeres de Saturrarán", publicado en la web Las merindades de la memoria.