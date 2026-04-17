Ya hay fecha para que Benavente recoja su Premio Castilla y León de Tauromaquia

El Ayuntamiento de Benavente recogerá el próximo 21 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, durante el acto institucional con motivo del Día de la Comunidad, su Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025.

El Consistorio ha sido distinguido por su papel fundamental como organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, una de las celebraciones más representativas de la tauromaquia popular y referente nacional e internacional dentro de la modalidad de los toros de cuerda.

El fallo del jurado, adoptado por unanimidad, subraya la relevancia de esta tradición en el ámbito de la tauromaquia rural. También han destacado el compromiso institucional del consistorio benaventano para mantener viva esta fiesta de origen histórico, preservando su esencia y adaptándola a las necesidades actuales.

Cartel del Toro Enmaromado de Benavente 2026. / .

Según el acta, el Ayuntamiento ha logrado conciliar el respeto al legado tradicional con la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio histórico y natural del municipio, convirtiendo el festejo en un espacio de convivencia intergeneracional y de transmisión cultural hacia las nuevas generaciones.

La celebración del Toro Enmaromado, declarada en 1991 Fiesta de Interés Turístico Regional, posee una antigüedad documentada que se remonta, al menos, al siglo XVII. Su arraigo y continuidad han consolidado a Benavente como uno de los enclaves más destacados de la tauromaquia popular, una vertiente que, según el jurado, no siempre cuenta con la visibilidad que merece frente a las grandes ferias taurinas.

El reconocimiento se extiende también al conjunto de los vecinos de Benavente, cuya participación activa resulta esencial para el desarrollo del festejo. Peñas, asociaciones y voluntariado conforman un tejido social que, año tras año, contribuye a la organización y a la cohesión comunitaria en torno a esta tradición.

Premiados

El resto de galardonados en los Premios Castilla y León 2025 han sido el catedrático de Literatura Española Germán Vega (Ciencias Sociales y Humanidades), el escritor Tomás Sánchez Santiago (Letras), el grupo de música folk Nuevo Mester de Juglaría (Artes), la nadadora Verónica Pascual (Deporte), la ingeniera Verónica Pascual (Investigación Científica y Técnica e Innovación) y la asociación Proyecto Hombre (Valores Humanos y Sociales).