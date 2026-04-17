La familia de Leticia Rosino logra 130.000 firmas para endurecer la Ley del Menor: "8 años por la muerte de una persona es ridículo"

Cinco familias, una de ellas de Castrogonzalo (Zamora), cuyos hijos han sido presuntamente asesinados por menores, han registrado este jueves en el Congreso 130.000 firmas para pedir una revisión de la Ley del Menor para que los delitos graves obtengan condenas más altas. "Exigimos que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta y, sobre todo, conseguir que las condenas sean más altas y en regímenes cerrados", ha apuntado a los medios Silvia Guerrero, una de las promotoras de la campaña.

En la entrega también ha participado Inmaculada Andrés, cuya hija, Leticia Rosino de 32 años, fue asesinada hace ocho años en el municipio de Castrogonzalo (Zamora) por un menor de edad que saldrá de prisión dentro de dos semanas, tras cumplir los ocho años de condena, la pena máxima. En su opinión, son cada vez más las familias que están sufriendo la pérdida de un hijo a manos de un menor, que está protegido por la Ley del menor.ENTREGA FORM

"¿Quién protege nuestras víctimas, quién protege a mi hija? Nadie. Estamos totalmente desamparados", ha reclamado. Andrés ha explicado que no es lo mismo juzgar a un menor que hace un grafiti en una pared o quema mobiliario urbano que hacerlo por un caso de violación o asesinato. "Esperemos que nuestros políticos dejen a un lado la política", ha apuntado, minutos antes de entregar en el registro de la Cámara Baja las 130.000 firmas

La ley del Menor, tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores, ha explicado, y es por ello que para delitos graves como violación o asesinato tiene que haber condenas "a la altura de tales delitos". Esta ley, del año 2000, está "obsoleta" porque "la sociedad ha evolucionado", ha insistido por su parte Silvia Guerrero.

Guerrero es madre de Juan Guerrero, un joven asesinado en Tárrega (Lérida) en agosto de 2025, que mañana cumpliría 19 años, por un menor de edad de 17 años que, en su opinión, "tenía muy claro lo que hacía" porque apuñaló a su hijo en el corazón y sabía que "la herida iba a ser mortal". La madre de Juan ha tachado de "ridículo" que se impongan 8 años de internamiento por la muerte de una persona. "Cuando te lo dicen te sientes que es un chiste de mal gusto, una broma. Nunca estará equiparado porque, al final, mi hijo está muerto y la otra persona saldrá dentro de 10, dentro de 20, pero ocho años por la muerte de una persona es muy ridículo", ha lamentado.

"Decidí que tenía que hacerle un homenaje", ha explicado Guerrero sobre el por qué de iniciar la campaña. Su lucha no es egoísta, ha añadido, ya que en el caso de que se cambiara la ley, no afectaría al caso de su hijo. La campaña se ha hecho, por lo tanto, pensando en futuros padres y familiares, para "que se sientan más protegidos", ha agregado.

Las otras familias que han promovido la recogida de firmas han sido la de Daniel, el joven asesinado el 2 de julio en Isla Mayor (Sevilla); la de Jesús, el joven de 18 años asesinado cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween; y la de Alejandro, asesinado a los 16 años en el recinto ferial de El Arenal, en Córdoba.