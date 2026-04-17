Denuncian la "muerte" de un gato por un grupo de menores en la puerta de la Residencia Mixta Los Valles de Benavente

Un grave episodio de maltrato animal ha sido denunciado en Benavente tras sorprenderse a varios jóvenes, de entre 14 y 15 años, matando a un gato en las inmediaciones de la Residencia Mixta Los Valles, situada en la calle Arrabal Josas Pago. Según la información difundida por la asociación Miradas Felinas a través de su cuenta de Instagram, los hechos ocurrieron en la vía pública, junto al acceso principal del centro hace una semana.

La testigo que presenció la agresión recriminó la conducta a los menores, momento en el que, según su relato, estos se encararon con ella mostrando una actitud considerada agresiva. La vecina alertó de inmediato a las autoridades y trasladó lo sucedido a la asociación protectora.

La organización Miradas Felinas ha señalado que no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo en la zona, lo que ha generado preocupación entre residentes y voluntariado. La reiteración de comportamientos violentos hacia animales ha motivado un llamamiento público para reforzar la vigilancia y la colaboración ciudadana.

Investigación en curso

Los hechos han sido ya denunciados ante la Policía Local de Benavente y puestos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que ha iniciado las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar las medidas legales aplicables. Las investigaciones se centran en esclarecer las circunstancias del suceso y confirmar la participación de los menores señalados.

La asociación recuerda que el maltrato animal constituye un delito tipificado en el Código Penal y puede acarrear consecuencias legales de carácter penal y administrativo. Asimismo, insiste en la importancia de comunicar cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.

Miradas Felinas ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier persona que haya presenciado los hechos o disponga de datos relevantes los ponga en conocimiento de las autoridades. La entidad subraya que denunciar este tipo de conductas contribuye a la protección de los animales y a la prevención de nuevos episodios.