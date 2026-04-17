El Centro de la UNED en Benavente lanza la segunda edición del curso sobre personajes e hitos históricos de la ciudad

El Centro Asociado de la UNED en Benavente acoge la segunda edición del curso “Benavente a través de personajes e hitos históricos”, una propuesta formativa organizada por la UNED de Zamora con el objetivo de poner en valor la historia de la ciudad, especialmente entre la población benaventana. El acto de presentación ha tenido lugar en el Centro de la UNED en Benavente y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio; el director de la UNED Zamora, Antonio Rodríguez; y el coordinador del curso y ponente, Fernando Pernía.

El curso se compone de tres ponencias que se desarrollarán entre el 5 y el 19 de mayo, en horario de 18.00 a 20.00 horas, y podrá seguirse tanto de forma presencial como online.

Las sesiones se articularán en torno a tres figuras históricas vinculadas a la villa: Juan Alfonso Pimentel, conde de Benavente; Fray Toribio de Benavente, también conocido como Fray Toribio de Motolinia, evangelizador en el llamado “Nuevo Mundo”; y Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas entre 1965 y 1970. El curso propone recorrer la evolución histórica de Benavente a través de estos protagonistas y de los hitos que marcaron su trayectoria.

Las ponencias

La primera sesión, prevista para el martes 5 de mayo, estará dedicada a los orígenes del Condado de Benavente y se centrará en la figura de Juan Alfonso Pimentel. La impartirá Rafael González Rodríguez, historiador y licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, quien abordará el contexto político y señorial en el que se configura el condado y el papel desempeñado por Pimentel en la consolidación del señorío benaventano.

La segunda jornada se centrará en Fray Toribio de Benavente, también conocido como Fray Toribio de Motolinia, figura clave en los procesos de evangelización en el “Nuevo Mundo”. Esta ponencia correrá a cargo de Eduardo Fuentes Ganzo, doctor en Derecho, que analizará la actividad misionera del fraile, su presencia en América y la proyección histórica de su labor, partiendo de su origen benaventano como elemento de conexión con la ciudad.

La última sesión estará dedicada a Federico Silva Muñoz, considerado uno de los benaventanos más influyentes del último siglo por su trayectoria política como ministro de Obras Públicas entre 1965 y 1970. La impartirá el coordinador del curso, Fernando Pernía, licenciado en Historia y graduado en Geografía e Historia, quien se centrará en la figura de Silva Muñoz y en su papel en la planificación y ejecución de infraestructuras públicas durante su etapa ministerial.

El director de la UNED Zamora, Antonio Rodríguez, ha presentado el curso como una invitación a revisar la historia de Benavente a través de las personas que han contribuido a construirla. "El curso que iniciamos hoy no es otra cosa que una invitación a ver Benavente con otros ojos, a recorrer su historia a través de las personas que lo han construido, a entender como ha evolucionado la villa desde sus orígenes hasta la actualidad”, ha afirmado.

Cartel del curso. / A. B./UNED

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha subrayado la importancia de esta segunda edición como muestra de la amplitud del pasado histórico de la ciudad. "Benavente tiene mucha historia que mostrar y sobre todo tenemos que interesarnos por ella", ha afirmado y ha añadido que muchas veces los propios benaventanos "somos desconocedores de nuestra propia historia por lo que ha animado a todos a participar en esta gran iniciativa”.

El coordinador del curso, Fernando Pernía, ha señalado que la finalidad de esta propuesta es poner en valor la “riquísima historia de Benavente”, a menudo no reconocida o poco conocida por los propios habitantes. “Yo siempre digo que Benavente tiene una historia que envidian muchas ciudades de España porque aquí han sucedido hitos y acontecimientos que en ningún momento ni en ningún lugar han tenido a lo largo de su historia”, ha asegurado.

El precio de la inscripción en el curso es de 20 euros, con una tarifa reducida de 15 euros para las personas que tengan vinculación con la UNED. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de mayo, fecha límite para formalizar la participación tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online.