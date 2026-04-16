El Toro Enmaromado de Benavente llevará su historia a Las Ventas con una "exposición inédita"

Benavente exhibirá por primera vez la historia y el patrimonio del Toro Enmaromado en "un espacio de referencia mundial como la Plaza de Toros de Las Ventas". La muestra, titulada “Historia de un rito popular”, se celebrará del 12 al 17 de mayo en la Sala Antoñete, según han anunciado el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, y el presidente de la Federación Española de Toros de Cuerda, Roberto Fernández. La exposición será de acceso gratuito y abrirá en horario de mañana —de 12.00 a 14.00 horas— y por la tarde hasta una hora antes de cada corrida.

El Ayuntamiento ha elegido Las Ventas por su condición de "referente internacional" en el ámbito taurino. Según Lorenzo, la Feria de San Isidro registra en mayo una afluencia estimada de 17.000 personas por semana, con un aforo superior a 23.000 espectadores y una ocupación media del 90–93% en 2025, lo que supuso más de 576.000 asistentes al cierre del ciclo. Será la primera vez que un festejo vinculado al Toro Enmaromado exponga de forma íntegra en este recinto.

La muestra reunirá fotografías históricas, útiles tradicionales como la maroma o la argolla de Benavente, y otros elementos cedidos por fotógrafos locales y propietarios particulares. El objetivo, según el concejal, es consolidar un fondo documental estable que preserve el pasado y el presente de esta tradición.

Ruta turístico-cultural

La exposición se enmarca en la Ruta Turístico-Cultural del Toro de Cuerda, integrada por 18 localidades, y servirá también para promocionar el Congreso de Amposta, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio, así como el futuro congreso de Benavente.

Cartel de la exposición. / A. B.

Con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, el 16 de mayo se organizará una excursión desde Benavente para asistir a la corrida de La Quinta, con los diestros El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde. El paquete incluye autobús, entrada al festejo y visita previa a la exposición por un precio de 60 euros. Las reservas pueden realizarse mediante teléfono o en la oficina de turismo en su horario habitual, con plazo abierto hasta el 30 de abril.

La carrera alternativa del Toro Enmaromado el 3 de junio: la calle Herreros con dos opciones

En la parte final de la comparecencia, Lorenzo ha vuelto a abordar la situación de las obras en la calle La Rúa, tramo habitual del recorrido del Toro Enmaromado. El Ayuntamiento trabaja en un plan B en caso de que la vía no esté finalizada para la Semana Grande.

Las opciones que se barajan, siempre en consenso con corredores y técnicos municipales, incluyen mantener la calle Matadero y girar hacia la derecha —pese al riesgo de aglomeración— o evitar Matadero y rodear el mercado de abastos para incorporarse a la calle Herreros. La decisión final se adoptará atendiendo a criterios de seguridad y al impacto sobre vecinos y comercios.