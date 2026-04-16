La Policía de Benavente intensifica los controles de velocidad dentro de la campaña de la DGT

La Policía Local de Benavente ha intensificado los controles de velocidad en el casco urbano en el marco de la campaña especial de control de velocidad impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que se desarrolla entre los días 13 y 19 de abril y en la que colabora el Ayuntamiento. Las actuaciones se enmarcan en las acciones programadas para reforzar la vigilancia del cumplimiento de los límites de velocidad en las vías urbanas.

En la jornada de ayer, los agentes procedieron al control de un total de 38 vehículos en diferentes puntos de la ciudad, dentro de esta campaña específica de la DGT. Del total de vehículos controlados, 2 superaban el límite de velocidad establecido, lo que fue detectado durante los dispositivos de vigilancia desplegados por la Policía Local.

Los controles se llevaron a cabo en varias vías del término municipal de Benavente, concretamente en la Vía del Canal, la Avenida Federico Silva y la Avenida Luis Morán. Estos puntos fueron seleccionados para verificar el cumplimiento de la normativa de tráfico en arterias con circulación significativa dentro del casco urbano.

Sin seguro

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que, mientras permanezca activa la campaña de la DGT, la Policía Local continuará realizando controles de velocidad en diferentes puntos del municipio. El objetivo de estos dispositivos es mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes en las calles de Benavente.

Del mismo modo, insiste en la importancia de respetar los límites de velocidad en las vías urbanas, al considerarse una medida fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Por otro lado, en el marco de los controles de tráfico habituales, en la jornada de ayer se procedió a la denuncia de un vehículo que carecía de seguro obligatorio. El turismo se encontraba estacionado en la calle Cañada de la Vizana cuando fue detectada la ausencia de la póliza en vigor. Tras la comprobación de la falta de seguro, el vehículo fue retirado por el servicio de grúa municipal. La Policía Local recuerda la obligación legal de que todos los vehículos dispongan del correspondiente seguro en vigor.