Nueva caída de un muro desde el paseo de la Mota a la calle Fortaleza en Benavente

Un revestimiento del muro situado en la calle Fortaleza de Benavente se vino abajo en la noche del miércoles 8, hace una semana, en el tramo que discurre bajo los paseos de la Mota. El desprendimiento afectó a la parte interior del solar colindante, donde se acumuló el material caído, sin que consten daños personales. La zona ya presentaba signos de deterioro previos, con elementos de fábrica antiguos y añadidos más recientes visibles en el talud.

El aviso del incidente lo dio un vecino, que alertó de la caída del revestimiento del muro. Tras la llamada, se movilizaron efectivos de la Policía Local y del Parque de Bomberos de Benavente, que se desplazaron hasta el lugar para comprobar el alcance del desprendimiento y valorar la situación de seguridad en el entorno inmediato del solar y del paseo superior.

La estructura afectada forma parte del muro de los antiguos urinarios de la Mota de Benavente, situados en la ladera bajo los paseos. El derrumbe se ha producido en la cara interior del solar privado que linda con la calle Fortaleza, donde el paramento presenta zonas de fábrica de piedra, ladrillo y tierra, con diferentes fases constructivas superpuestas y elementos en avanzado estado de deterioro.

Muro desplomado el pasado miércoles antes de caer. / J. A. G.

En la zona se vienen produciendo derrumbes desde hace aproximadamente un año, según los antecedentes registrados. A lo largo de este periodo se han documentado caídas parciales de fábrica y revestimientos en el mismo frente de la calle Fortaleza, lo que ha obligado en ocasiones anteriores a adoptar medidas de seguridad sobre el paseo de la Mota y los jardines situados en la parte superior del talud.

En la parte alta del muro, que corresponde al paseo público de la Mota, aparecieron hace un año grietas visibles en el pavimento y en los elementos de borde. Estas fisuras se localizan en el tramo situado sobre el talud donde se han producido los desprendimientos.

Expediente y muro de contención

En febrero de 2025, el desprendimiento de parte de un muro de un solar privado de la calle Fortaleza obligó a cerrar el paso a la zona ajardinada de la Mota para garantizar la seguridad de los peatones. El muro afectado se encontraba por debajo de los paseos, y los bomberos de Benavente procedieron entonces a vallar el área de los jardines para impedir el acceso, mientras los servicios técnicos municipales anunciaban una visita a la zona para determinar las medidas más adecuadas.

El Ayuntamiento de Benavente abrió un expediente urbanístico para exigir la ejecución de un muro de contención en la calle Fortaleza número 42, con el fin de garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad en la parcela situada bajo los paseos de la Mota.

La zona afectada tras desplomarse el revestimiento. / J. A. G.

La caducidad de ese primer expediente se produjo al superarse el plazo máximo de tramitación, lo que llevó a la propiedad a recurrir y obligó a estimar el recurso. Pese a ello, el Ayuntamiento ha iniciado de nuevo las acciones administrativas, reabriendo un nuevo expediente de orden de ejecución.

El muro de contención previsto deberá ejecutarse en hormigón armado, previa presentación de un proyecto técnico, designación de dirección facultativa y depósito de un aval para la gestión de residuos. La valoración económica de la obra se mantiene en 32.670 euros.