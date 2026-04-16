Neon Brush llega al Punto Joven de Benavente por el Día del Niño y de la Niña

La Concejalía de Juventud ha organizado un taller de pintura fluorescente denominado “Neon Brush”, que se celebrará el próximo sábado 25 de abril con motivo del Día Nacional del Niño y de la Niña. La actividad tendrá lugar en las instalaciones del Punto Joven de Benavente y se dirige a población infantil y juvenil a partir de 8 años.

El taller “Neon Brush” se presenta como una propuesta de pintura fluorescente bajo luz ultravioleta, en la que los participantes podrán realizar creaciones artísticas en un entorno oscuro iluminado por este tipo de luz.

Noticias relacionadas

Las plazas para participar en “Neon Brush” son limitadas, por lo que el Ayuntamiento subraya la necesidad de formalizar la inscripción con antelación. Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través del WhatsApp del Punto Joven, en el número 606 728 051, siguiendo los horarios establecidos. Se podrán tramitar en horario de mañanas, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tardes, los martes y jueves, de 17.00 a 19.00 horas.