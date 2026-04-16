Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierra Keops, el único bar de VillavendimioMonte la Reina referente para Defensa en sostenibilidadCorte de luz en SanabriaLa Guardia Civil detiene a José Luis PascualEl "oro verde" tiene un nuevo referente en España
instagramlinkedin

Ocio juvenil

Neon Brush llega al Punto Joven de Benavente por el Día del Niño y de la Niña

Juventud organiza el 25 de abril esta actividad para pequeños a partir de 8 años con plazas limitadas e inscripción vía WhatsApp

Cartel del Taller de pintura fluorescente para niños a partir de ocho años.

Cartel del Taller de pintura fluorescente para niños a partir de ocho años. / A. B.

J. A. Gil

Benavente

La Concejalía de Juventud ha organizado un taller de pintura fluorescente denominado “Neon Brush”, que se celebrará el próximo sábado 25 de abril con motivo del Día Nacional del Niño y de la Niña. La actividad tendrá lugar en las instalaciones del Punto Joven de Benavente y se dirige a población infantil y juvenil a partir de 8 años.

El taller “Neon Brush” se presenta como una propuesta de pintura fluorescente bajo luz ultravioleta, en la que los participantes podrán realizar creaciones artísticas en un entorno oscuro iluminado por este tipo de luz. 

Noticias relacionadas

Las plazas para participar en “Neon Brush” son limitadas, por lo que el Ayuntamiento subraya la necesidad de formalizar la inscripción con antelación. Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través del WhatsApp del Punto Joven, en el número 606 728 051, siguiendo los horarios establecidos. Se podrán tramitar en horario de mañanas, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tardes, los martes y jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil detiene a José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro y bodeguero de Fermoselle
  2. Un hombre con una muleta y la pierna vendada conduce un patinete y se estrella contra el retrovisor de un coche en Benavente
  3. Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro
  4. El proyecto de Monte la Reina en Zamora, referente para Defensa en sostenibilidad
  5. Zamora premia la iniciativa empresarial de la provincia en Talento Emprende 2026, la gala en imágenes
  6. Adiós a Alejandra Rubio por la confesión sobre la verdadera autora de su libro: en sus 26 años de vida
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  8. Mahíde se convierte en el pueblo favorito de Eva Soriano con su reivindicación de la nada

¡Atención radar! Así es el control en Zamora de más de 3.000 vehículos al día en la campaña especial de velocidad

¡Atención radar! Así es el control en Zamora de más de 3.000 vehículos al día en la campaña especial de velocidad

La Escuela de Música Duquesa Pimentel refuerza su oferta formativa y cultural en Benavente

La Escuela de Música Duquesa Pimentel refuerza su oferta formativa y cultural en Benavente

IU alerta del aumento de vertidos ilegales en caminos rurales del entorno de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente renueva el convenio con la AECC local para 2026 por 7.700 euros

El Ayuntamiento de Benavente renueva el convenio con la AECC local para 2026 por 7.700 euros

Neon Brush llega al Punto Joven de Benavente por el Día del Niño y de la Niña

Neon Brush llega al Punto Joven de Benavente por el Día del Niño y de la Niña

La Junta de Gobierno de Benavente aprueba las bases para cubrir cuatro plazas de empleo público

La Junta de Gobierno de Benavente aprueba las bases para cubrir cuatro plazas de empleo público

Benavente liquida el presupuesto municipal de 2025 con más de 2,3 millones de resultado positivo

Benavente liquida el presupuesto municipal de 2025 con más de 2,3 millones de resultado positivo

La Policía de Benavente intensifica los controles de velocidad dentro de la campaña de la DGT

La Policía de Benavente intensifica los controles de velocidad dentro de la campaña de la DGT
Tracking Pixel Contents