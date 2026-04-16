Empleo municipal
La Junta de Gobierno de Benavente aprueba las bases para cubrir cuatro plazas de empleo público
Convoca dos plazas de bombero-conductor, una de Técnico de Gestión de Intervención y una de Oficial de Primera
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado las bases que regirán las convocatorias para proveer en propiedad cuatro plazas incluidas en las últimas ofertas de empleo público municipales: 2 plazas de bomberos, 1 plaza de Técnico de Gestión de Intervención y 1 plaza de Oficial de 1ª”, recoge literalmente la nota municipal.
Las dos plazas de bomberos corresponden a puestos de funcionario de carrera, a cubrir mediante el sistema de oposición libre, bajo la denominación de bombero-conductor. Según el comunicado, se trata de plazas vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Benavente e incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2023, lo que las vincula a la planificación de recursos humanos aprobada para ese ejercicio.
La plaza de Técnico de Gestión de Intervención se convoca igualmente como puesto de funcionario de carrera, también por el sistema de oposición libre. Según el comunicado municipal, se trata de una plaza vacante en la plantilla municipal, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2024, bajo la denominación de “técnico de gestión de intervención”, en el ámbito de la Intervención municipal.
Por su parte, la plaza de Oficial de Primera se configura como puesto de personal laboral con carácter fijo. Esta plaza figura como vacante en la plantilla y está incluida en la Oferta de Empleo Público de 2025.
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