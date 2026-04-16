IU alerta del aumento de vertidos ilegales en caminos rurales del entorno de Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha reiterado la denuncia sobre el “indecente” estado de suciedad que presentan diversas zonas aledañas al municipio de Benavente, donde se acumulan vertidos de escombros, restos de obras y enseres domésticos. Según la formación, estas áreas muestran un deterioro creciente y, en algunos casos, podrían suponer un riesgo para la salud pública, tal como ya advirtieron en un comunicado difundido el pasado 16 de marzo.

IU sostiene que, pese a aquella advertencia, el Ayuntamiento no ha llevado a cabo ninguna actuación para retirar los residuos detectados en los caminos de Patacorines y Valdelafuente, situados en el entorno de Benavente. La Coalición subraya que la situación no solo se mantiene, sino que continúa agravándose con nuevos vertidos en distintos puntos del entorno rural.

La formación señala como ejemplo más reciente la aparición de nuevos depósitos de escombros y enseres en las lagunas de Valdelafuente, donde se han localizado acumulaciones adicionales de residuos. IU acompaña su denuncia con documentación gráfica para evidenciar la proliferación de estos comportamientos incívicos.

Limpieza inmediata

Ante esta situación, Izquierda Unida solicita a la Concejalía de Medio Ambiente que proceda de manera inmediata a la limpieza de todas las zonas afectadas por vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. La formación insiste en que estas prácticas generan espacios insalubres y degradados en caminos y áreas rurales del término municipal.

El grupo municipal también denuncia la conducta de personas desaprensivas que depositan residuos en espacios no habilitados y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para frenar estas prácticas. IU afirma que, del mismo modo que realizaba este llamamiento cuando formaba parte del gobierno municipal, lo mantiene ahora desde la oposición, y rechaza responsabilizar al Ayuntamiento por los actos individuales de quienes realizan estos vertidos.

Izquierda Unida recuerda que el Ayuntamiento dispone de un Servicio de Recogida de Enseres gratuito para facilitar la retirada de objetos voluminosos a quienes no puedan trasladarlos por sus propios medios. Asimismo, subraya que los Puntos Limpios municipales permiten a los particulares depositar los escombros procedentes de obras menores, evitando así su abandono en espacios naturales o caminos rurales.