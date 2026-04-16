La Escuela de Música Duquesa Pimentel refuerza su oferta formativa y cultural en Benavente

La Escuela de Música Duquesa Pimentel ha presentado su agenda de abril, una programación que combina formación, divulgación y actuaciones en directo con el objetivo de impulsar la participación ciudadana y fortalecer su compromiso con la educación musical en todas las edades. En cada una de las propuestas, la escuela subraya la importancia de la formación como eje vertebrador de su actividad.

Este sábado 18 de abril, a las 11.00 horas, se celebrará el taller “Técnicas para una respiración eficaz”, una iniciativa dirigida principalmente a músicos de viento y cantantes, aunque abierta a cualquier persona interesada en mejorar su control respiratorio. La sesión será impartida por el profesor Abel Fernández Seijas, docente de tuba y bombardino en el Conservatorio Profesional de Música de León y en la Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen.

La organización destaca el carácter participativo de la actividad, concebida para que los asistentes comprendan la importancia del aire en la práctica musical y los fundamentos de una respiración eficiente.

Tasa de inscripción

Durante el taller se abordarán los músculos implicados en el proceso respiratorio y se revisarán aportaciones de distintos músicos que han desarrollado métodos específicos en este ámbito. Tras una pausa breve, se analizará el uso de diversos aparatos de respiración, evaluando su utilidad y los beneficios que pueden aportar al estudio diario.

La jornada concluirá con una sesión práctica en la que se realizarán entre cuatro y ocho ejercicios destinados a trabajar de manera global todos los aspectos tratados. El precio de inscripción es de 5 euros y puede formalizarse a través del correo electrónico facilitado por la escuela o mediante WhatsApp. La organización remarca la accesibilidad de la inscripción como parte de su apuesta por actividades abiertas al público.

Cartel del Taller de respiración. / E. D. P.

La programación de abril incluye también el concierto de los alumnos de Música y Movimiento, que tendrá lugar mañana viernes 17 de abril a las 19.00 horas en el auditorio del Centro de Transportes. En esta actuación participarán niños y niñas de entre 2 y 7 años, que ofrecerán un espectáculo basado en el ritmo, la coordinación y la espontaneidad propia de estas edades.

Se trata de la tercera edición de este evento, ya consolidado como una cita entrañable dentro del calendario de la escuela. La dirección subraya la relevancia de iniciar la educación musical desde edades tempranas y anima a familiares, amigos y público general a asistir.

Cartel de la actuacion de alumnos en el Auditorio del CTLB. / E. D. P.

Por último, la Escuela de Música Duquesa Pimentel recuerda que se aproxima el inicio del periodo de matriculación para el curso 2026/2027. La apertura de inscripciones supone una nueva oportunidad para incorporarse a su proyecto educativo, que se caracteriza por un enfoque cercano, progresivo y adaptado a cada etapa formativa.

La escuela destaca la continuidad de su proyecto pedagógico, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente, y su voluntad de mantener una enseñanza musical accesible, dinámica y de calidad.