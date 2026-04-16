Benavente liquida el presupuesto municipal de 2025 con más de 2,3 millones de resultado positivo

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2025 con un resultado positivo de 2,3 millones de euros, según ha informado la Concejalía de Hacienda en un comunicado en el que describe esta liquidación como la confirmación “con hechos” de un modelo de gestión económica “basado en el rigor, la responsabilidad y el compromiso con los vecinos”.

El Consistorio registra un superávit presupuestario ajustado positivo de 2.342.993,18 euros. El remanente de tesorería para gastos generales asciende a 2.281.399,86 euros, lo que, según la nota, “consolida una situación de estabilidad y solvencia que permite afrontar el futuro con garantías”.

En materia de deuda, el Ayuntamiento subraya que 2025 ha sido el segundo año consecutivo en el que no ha sido necesario recurrir a préstamos bancarios. Esta circunstancia, sostiene, ha permitido reducir el endeudamiento municipal hasta un 15,35 %, nivel que el comunicado califica como “mínimos históricos de los últimos más de 20 años”.

Deuda municipal

El equipo de Gobierno indica en la nota que, si se mantiene esta línea de gestión, el municipio podría avanzar hacia la eliminación total de la deuda municipal. Según el texto, esta eventual desaparición de la deuda permitiría liberar recursos para destinarlos “directamente a mejorar infraestructuras, servicios y calidad de vida de los vecinos”, en referencia a futuras decisiones presupuestarias.

La liquidación también destaca el volumen de inversión ejecutado durante 2025, que supera los 5 millones de euros. El Ayuntamiento presenta esta cifra como un “año récord en inversión”, y la vincula con la posibilidad de compatibilizar la estabilidad económica con el impulso al desarrollo de la ciudad, de acuerdo con los términos del comunicado.

El contexto económico general se describe como complejo, marcado por el aumento de costes en materiales, servicios y personal. El Ayuntamiento afirma que ha mantenido el equilibrio financiero “sin aplicar recortes” y que, “en la medida de lo posible”, se han reforzado y ampliado ayudas a distintos colectivos. Esta línea de apoyo social, según la nota, se ha prolongado en 2026 y el equipo de Gobierno expresa su voluntad de continuarla en 2027.

Desde el punto de vista técnico, la liquidación recoge que el presupuesto alcanzó una ejecución del 67,39 % en el capítulo de gastos y del 71,15 % en el de ingresos. El nivel de recaudación se sitúa en el 95,12 %, lo que el comunicado interpreta como reflejo de una gestión “eficaz y realista” de los recursos municipales.

La Intervención municipal ha emitido un informe favorable sobre la liquidación del presupuesto de 2025. En dicho informe, siempre según la nota de prensa, los ingresos corrientes han sido suficientes para financiar los gastos ordinarios y la amortización de deuda, y apunta que el ahorro neto resulta positivo, destacando “la buena situación económica general del Ayuntamiento”.

El equipo de Gobierno atribuye estos resultados a una forma de gestionar basada en la planificación, el control del gasto y la toma de decisiones que califica como responsables. “Hoy Benavente es un Ayuntamiento más fuerte, más solvente y con mayor capacidad para responder a las necesidades reales de sus vecinos”, dice el comunicado, que resume la liquidación de 2025 como un “cambio de modelo: más superávit, más inversión, menos deuda y más apoyo social”.