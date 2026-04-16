Asociaciones
El Ayuntamiento de Benavente renueva el convenio con la AECC local para 2026 por 7.700 euros
El acuerdo garantiza la continuidad de las acciones de apoyo y concienciación promovidas por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
El Ayuntamiento de Benavente ha formalizado la renovación del convenio de colaboración con la Junta Local de Benavente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para el año 2026. El acuerdo da continuidad a la línea de cooperación entre la administración local y la entidad social en el ámbito de la lucha contra el cáncer.
El importe del convenio asciende a 7.700 euros, cantidad que el Ayuntamiento de Benavente destina a apoyar la actividad de la sede local de la AECC durante el ejercicio actual. Esta dotación económica se enmarca en las políticas municipales de Bienestar Social y se canaliza a través de la Concejalía de Bienestar Social.
El acto de firma del convenio de colaboración ha tenido lugar en el Edificio Administrativo El Ferial, dependiente del Ayuntamiento de Benavente. En la rúbrica han estado presentes la Alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la Concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez, y la Presidenta de la Sede Local de Benavente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Carmen Prieto.
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