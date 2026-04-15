Vuelve la Feria del Stock a Benavente los días 18 y 19 de abril

El próximo fin de semana, 18 y 19 de abril, se celebra en Benavente una nueva edición de la Feria de Stock del pequeño comercio, en la Plaza Mayor. En esta ocasión son un total de 12 establecimientos comerciales los que participan en la primera edición del año, uno más de los habituales.

La actividad de la feria dará comienzo el sábado a partir de las 11 horas hasta las 21 horas y el domingo en horario de 10 a 20 horas. En la presentación del evento ferial han participado la concejala de Comercio, Sara Casquero, y el vicepresidente de la CEOE Cepyme de Benavente, Ernesto Cadenas, quien ha puesto en valor la gran colaboración entre ambas instituciones para la celebración de este tipo de eventos.

En esta feria los comercios de Benavente liquidarán su stock ofertando grandes oportunidades para los compradores, ya que como comentó la edil de Comercio, se pondrán productos a la venta de primera calidad a precios reducidos. En esta ocasión cada participante del comercio sorteará un vale de compra por valor de 30 euros.

Para Cadenas, "la salud de la Feria de Stock es muy buena ya que año tras año, los participantes repiten y este año, se ha sumado un nuevo establecimiento". Recordó también que "recientemente en Zamora se ha realizado una feria similar con la participación varios comercios de Benavente, por lo que es un modelo de negocio que triunfa".