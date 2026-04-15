El subdelegado del Gobierno aborda con el alcalde de Fuentes de Ropel la N-610, la cobertura móvil y la seguridad ciudadana

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde de Fuentes de Ropel, Andrés González, en la sede de la Subdelegación del Gobierno, en Zamora, en el que se han abordado cuestiones relativas a carreteras del Estado, cobertura de telefonía móvil y seguridad ciudadana en el municipio. Según un comunicado difundido tras el encuentro, “el subdelegado del Gobierno en Zamora ha querido mostrar su absoluta disponibilidad para recibir a cuantos alcaldes de la provincia lo demanden, en aras a estar al corriente, primero, y tratar de solucionar, después, los problemas que afectan a los municipios en materias competenciales del Gobierno de España”.

Durante la reunión, uno de los asuntos centrales ha sido la situación de la N610 a su paso por Fuentes de Ropel, donde los vecinos vienen reclamando la habilitación de un paso de peatones en la travesía de la carretera nacional. El texto oficial detalla que “en la reunión se ha puesto el foco sobre una actuación muy demandada por los vecinos y vecinas de la localidad consistente en un paso de peatones en la travesía de la N610”, una intervención que se tramita a través de la Unidad de Carreteras del Estado.

La Unidad de Carreteras ha comunicado que la ejecución de este nuevo paso de peatones se encuentra en su fase final de tramitación, pendiente únicamente del suministro de la señalización luminosa que se instalará para reforzar la seguridad de los viandantes. En palabras de la nota, “la Unidad de Carreteras ha informado de que solamente está pendiente el suministro de la señalización luminosa que se va instalar para realizar este nuevo paso para los viandantes”, lo que sitúa la actuación en un estadio previo a su materialización sobre la vía.

Problemas de cobertura de telefonía móvil

Además del paso de peatones, el subdelegado ha informado al regidor sobre el inicio de los trabajos de emergencia previstos en la N-610 para corregir los problemas de rodadura detectados en este tramo de la red estatal en la provincia de Zamora. El comunicado precisa que “el subdelegado del Gobierno ha informado sobre el inicio de los trabajos de las obras de emergencia que se van a llevar a cabo para solucionar los problemas en la rodadura de esta carretera estatal en la provincia de Zamora”, en referencia a una intervención orientada a mejorar las condiciones de circulación.

Otro de los puntos tratados ha sido la persistencia de incidencias en la cobertura de telefonía móvil en Fuentes de Ropel, cuestión sobre la que la Subdelegación ha recabado información técnica. Según se recoge en la nota, “el subdelegado ha entregado al alcalde el informe realizado por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones acerca de los problemas persistentes de cobertura telefónica móvil en el municipio”, documento que detalla la situación actual del servicio en la localidad.

Aspecto de la nueva señalización horizontal en la travesía de la N.610 en Fuentes de Ropel. / J. A. G.

En relación con estos problemas de cobertura, la Subdelegación ha instado al Ayuntamiento de Fuentes de Ropel a formalizar una reclamación oficial ante las operadoras para que puedan adoptar las medidas necesarias. El comunicado indica que se ha pedido al consistorio “que presente una reclamación oficial para que las operadoras puedan solventar esta incidencia”, y añade que “el subdelegado se ha comprometido a realizar un seguimiento acerca de este asunto hasta que se solucione”, fijando así un marco de actuación administrativa y de supervisión.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la información difundida por la Subdelegación del Gobierno subraya que los datos de delincuencia y criminalidad en Fuentes de Ropel son muy reducidos. El texto señala que “en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, los datos de delincuencia y criminalidad de la localidad son ínfimos”, lo que sitúa al municipio en un escenario de baja conflictividad según los registros manejados por las autoridades.

El subdelegado ha trasladado un reconocimiento expreso a la Guardia Civil por su presencia continuada en la comarca y a la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC) por la labor que desarrolla en el territorio. La nota recoge que “Ángel Blanco ha querido felicitar a la Guardia Civil por su constante presencia en la comarca, así como a la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC) por su excelsa labor”, en referencia al dispositivo de seguridad y atención ciudadana desplegado en la zona.

En el plano institucional, la Subdelegación ha remarcado su voluntad de proximidad con los ayuntamientos de la provincia de Zamora, presentándose como un espacio de referencia para la tramitación de demandas y consultas. El comunicado cita a Ángel Blanco cuando afirma que “esta es la casa de todos y nuestra obligación es atender las demandas de los vecinos e intentar a hacer la vida más cómoda en todo el territorio provincial”, en alusión al papel de la Subdelegación como órgano de enlace entre la Administración General del Estado y los municipios.

Respecto a la realidad demográfica de Fuentes de Ropel, la nota sitúa la población censada en 370 habitantes en la actualidad, dato que contextualiza la dimensión del municipio dentro de la provincia. El texto concluye señalando que “Fuentes de Ropel cuenta con 370 habitantes censados en la actualidad, y tenemos una relación estrecha con su corporación para mejorar la convivencia y la atención a la ciudadanía”, en referencia a la coordinación entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento para abordar las necesidades locales.